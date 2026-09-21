Fernando Diniz é o atual técnico do CorinthiansRodrigo Gazzanel / Corinthians
Líderes pedem, e Corinthians mantém Diniz depois de derrota para o Flu
Treinador está pressionado depois de eliminação na Libertadores; Alvinegro tem apenas três pontos de vantagem para a zona da degola
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Flamengo chega a 74% de chances de ser campeão do Brasileiro
Rubro-Negro abre três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, depois de vitória sobre o Bragantino e tropeço do Alviverde na rodada
Saúl desabafa sobre falta de chances e avalia saída do Flamengo
Jogador, de 31 anos, foi titular na vitória sobre o Bragantino, mas afirmou que irá avaliar seu futuro no clube no fim do ano
Fluminense celebra assistência e confia em evolução de Lucho Acosta
Jogador, de 32 anos, vem em queda de rendimento desde que se tornou investigado por cartão amarelo; argentino deve ser absolvido
Com goleada, Vasco reduz risco de rebaixamento para 22%
Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento e vive bom momento no Brasileiro sendo comandado pelo português Pedro Emanuel
Flamengo coloca 'panos quentes' em irritação de Pedro com Jardim
Atacante reclamou de ser substituído em vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (20) em partida pelo Brasileirão
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