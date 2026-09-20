Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Olympique de MarselhaThibaud Moritz / AFP

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O Paris Saint-Germain foi ao Vélodrome e afundou ainda mais o Olympique de Marselha na tabela ao vencer o principal clássico do futebol francês por 2 a 1 neste domingo (20), no jogo que encerrou a 5ª rodada da Ligue 1.

A vitória dos atuais campeões significou a quarta derrota consecutiva para o Olympique, que passará a pausa para a data Fifa na zona de rebaixamento.

Os gols do jogo só saíram no segundo tempo, com Ferran Torres (66') abrindo o placar e Angel Gomes (72') empatando para o time de Marselha, mas rapidamente o zagueiro brasileiro Marquinhos (75') deu a vitória aos parisienses.

Com o resultado, o PSG sobre para a sexta colocação, a três pontos da zona de classificação direta para a Liga dos Campeões e a cinco do líder, o Monaco.

Com apenas três pontos somados, o Olympique fica na 17ª e penúltima posição, à frente apenas do Le Havre.

Lille deixa liderança escapar

Mais cedo, Lille sofreu sua primeira derrota no campeonato, perdendo por 2 a 1 para o Nice, e desperdiçou a chance de reassumir a liderança, que volta para as mãos do Monaco de Filipe Luís.

A equipe comandada por Davide Ancelotti, que liderava a tabela após a 4ª rodada, cai agora para a quarta posição.

O Nice, que ainda não havia vencido no campeonato, sai da zona de rebaixamento e sobre para 14º.

Também neste domingo, o Auxerre derrotou o Brest por 2 a 1, em confronto entre dois times que ocupam o meio da tabela.