Marquinhos comemora gol marcado pelo PSG sobre o Olympique de MarselhaThibaud Moritz / AFP
A vitória dos atuais campeões significou a quarta derrota consecutiva para o Olympique, que passará a pausa para a data Fifa na zona de rebaixamento.
Os gols do jogo só saíram no segundo tempo, com Ferran Torres (66') abrindo o placar e Angel Gomes (72') empatando para o time de Marselha, mas rapidamente o zagueiro brasileiro Marquinhos (75') deu a vitória aos parisienses.
Com o resultado, o PSG sobre para a sexta colocação, a três pontos da zona de classificação direta para a Liga dos Campeões e a cinco do líder, o Monaco.
Com apenas três pontos somados, o Olympique fica na 17ª e penúltima posição, à frente apenas do Le Havre.
Lille deixa liderança escapar
A equipe comandada por Davide Ancelotti, que liderava a tabela após a 4ª rodada, cai agora para a quarta posição.
O Nice, que ainda não havia vencido no campeonato, sai da zona de rebaixamento e sobre para 14º.
Também neste domingo, o Auxerre derrotou o Brest por 2 a 1, em confronto entre dois times que ocupam o meio da tabela.
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