Luis de la Fuente renovou vínculo com a Espanha até 2032 - Reprodução / X @rfef

Luis de la Fuente renovou vínculo com a Espanha até 2032Reprodução / X @rfef

Publicado 21/09/2026 11:30

"Luis de la Fuente ampliará seu contrato com foco nas duas próximas EURO (2028 e 2032) e na Copa do Mundo de 2030, que a Espanha organizará com Portugal, Marrocos, Paraguai, Uruguai e Argentina", informou a entidade em um comunicado.A renovação do contrato do técnico, de 65 anos, foi aprovada "por unanimidade" durante a reunião da diretoria da RFEF nesta segunda-feira em Las Rozas, na região de Madri."Buscamos um projeto de estabilidade e confiança. É uma proposta baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto esportivo que ele lidera, para um ciclo de competição de vários anos e de competições importantes", explicou o presidente da RFEF, Rafael Louzán, citado no comunicado."Estamos falando do técnico mais laureado da história da seleção e, depois de 14 anos em nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece: um futuro longo na RFEF", justificou.O ex-jogador do Athletic Club e do Sevilla, entre outros, chegou ao cargo após o fiasco da Espanha na Copa do Mundo do Catar em 2022 (eliminação nas oitavas de final para Marrocos nos pênaltis) e da saída do então treinador da seleção, Luis Enrique Martínez (atualmente no PSG).