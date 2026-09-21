Claude Makélélé foi jogador do Real Madrid entre 2000 e 2003 - Philippe Huguen / AFP

Claude Makélélé foi jogador do Real Madrid entre 2000 e 2003Philippe Huguen / AFP

Publicado 21/09/2026 21:34





"Não procurem os árbitros como bodes expiatórios. Não há entendimento entre os jogadores, nem entre os jogadores e o treinador. Mourinho precisa conversar com eles. O time é fraco, não há plano de jogo, não há absolutamente nada. Nada, nada, nada", afirmou Makélélé. Ex-jogador do Real Madrid , Makélélé criticou a atuação da equipe na derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, no último domingo (20), pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Em participação na "ESPN", o francês apontou falta de sintonia entre os jogadores e também entre o elenco e Mourinho."Não procurem os árbitros como bodes expiatórios. Não há entendimento entre os jogadores, nem entre os jogadores e o treinador. Mourinho precisa conversar com eles. O time é fraco, não há plano de jogo, não há absolutamente nada. Nada, nada, nada", afirmou Makélélé.

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"Temos que exigir mais deles. O problema não é o árbitro. Há uma deficiência clara na equipe, e não existem ideias nem planos claros dentro de campo", completou. "Temos que exigir mais deles. O problema não é o árbitro. Há uma deficiência clara na equipe, e não existem ideias nem planos claros dentro de campo", completou.

Relembre como foi a atuação do Real Madrid

Na ocasião, o Atlético de Madrid abriu o placar aos oito minutos da segunda etapa com Alex Grimaldo, de pênalti, após a expulsão de Huijsen. Com um a mais em campo, o Atleti fez mais um gol, com Jonathan David. O Real ainda descontou com Rüdiger, aos 44 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota no clássico.



Com o resultado, o Real Madrid agora ocupa a quarta colocação, com 15 pontos, ficando atrás de Betis e Atlético de Madrid, com 16, e do atual líder da competição, o Barcelona, com 21 pontos. O clube catalão ainda não perdeu na temporada.

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Quem foi Makélélé?

Makélélé defendeu o Real Madrid entre 2000 e 2003 e fez parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões de 2001/02. Além disso, faturou com a equipe uma Taça Intercontinental, uma Supertaça Europeia, duas Ligas e duas Supertaças da Espanha. Depois, deixou o clube para defender o Chelsea.

Qual o próximo compromisso do Real Madrid?

O Real Madrid volta a campo somente após a Data Fifa, no dia 10 de outubro, contra o Villarreal, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Vitor Cravo