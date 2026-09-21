Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Sevilla - Jorge Guerrero / AFP

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o SevillaJorge Guerrero / AFP

Publicado 21/09/2026 19:17





A última vez que Raphinha se machucou foi justamente representando o Brasil, na Copa do Mundo. Na ocasião, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita após o duelo contra o Haiti, na segunda rodada da fase de grupos. Embora tenha iniciado um tratamento intensivo e até voltado aos treinos antes das oitavas de final contra a Noruega, Raphinha não voltou a campo e encerrou sua participação no Mundial. O Barcelona ligou o alerta para Raphinha após o atacante ser convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Índia e Austrália na próxima Data Fifa. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a diretoria do clube catalão teme um possível desgaste do atleta devido às viagens para o continente asiático e às últimas lesões do atacante pela Seleção Brasileira.A última vez que Raphinha se machucou foi justamente representando o Brasil, na Copa do Mundo. Na ocasião, o atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita após o duelo contra o Haiti, na segunda rodada da fase de grupos. Embora tenha iniciado um tratamento intensivo e até voltado aos treinos antes das oitavas de final contra a Noruega, Raphinha não voltou a campo e encerrou sua participação no Mundial.

Outros nomes convocados

Ao todo, 17 atletas do Barcelona foram convocados para representar suas seleções. A Espanha conta com Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín López, Dani Olmo e Lamine Yamal.



Xavi Espart e Marc Bernal, por sua vez, foram convocados pela Espanha sub-21. Adeyemi voltou a ser chamado pela Alemanha, Cancelo estará com Portugal, Gordon representará a Inglaterra, Koundé foi chamado pela França, Abdelkarim defenderá o Egito e Bisiwu integra a seleção sub-21 da Bélgica.

Momento de Raphinha na temporada

Raphinha está em boa fase no Barcelona. O atacante é o principal nome do clube catalão no começo da temporada, com 14 gols e três assistências em oito partidas. Além disso, marcou dois hat-tricks de maneira consecutiva e, no momento, é o artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Quando serão os próximos jogos da seleção brasileira?

A Seleção Brasileira enfrentará Austrália e Índia nesta Data Fifa. O primeiro compromisso será contra os australianos no dia 25 de setembro, no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). Quatro dias depois, Brasil e Austrália voltam a se enfrentar, desta vez no estádio Suncorp, em Brisbane, também às 7h.



Por fim, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia no dia 3 de outubro, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, às 11h (de Brasília).