Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 - Divulgação

Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2Divulgação

Publicado 22/09/2026 11:44

pela vontade do dono, Gene Haas.

Rafael Câmara tornou-se o grande favorito na disputa por uma vaga na Haas para a temporada 2027 da Fórmula 1. O concorrente é Leonardo Fornaroli, mas a preferência pelo brasileiro não se deve apenas ao processo técnico conduzido pelo chefe da equipe, Ayao Komatsu, mas principalmente

O estadunidense demonstrou forte apoio a Câmara durante a seleção, enquanto Komatsu conduziu as avaliações dos candidatos. As informações são do site italiano 'Auto Racer'.



Desempenho de Rafael Câmara nos testes é decisivo



O processo para escolher o substituto de Esteban Ocon começou com cinco nomes considerados pela Haas. E testes realizados nos últimos meses ajudaram a equipe a comparar diretamente os pilotos, reduzindo a decisão entre Câmara e Fornaroli, os dois que se destacaram entre os candidatos.



Além do desempenho na pista, o brasileiro entrou forte na disputa respaldado pela Ferrari. Ele faz parte do programa de pilotos da Academia Ferrari e é visto como grande futuro para um dia assumir um dos carros da equipe italiana, grande parceira e fornecedora de motor para a Haas.



Entretanto, o desempenho na pista também foi decisivo. Afinal, seus tempos chegaram próximos ao de Oliver Bearman, o que surpreendeu a todos. Em especial Gene Haas, que teve ótima impressão e viu muito potencial na jovem promessa do automobilismo.



Pesou também o trabalho ao lado dos engenheiros, a capacidade de administrar o carro e fornecer avaliações técnicas. Essa experiência foi observada pela Haas durante os testes.



Parceria entre Haas e Ferrari



A preferência do proprietário colocou Câmara à frente na disputa pela vaga, direcionando o processo para um piloto que já possui ligação direta com a Ferrari. Caso a escolha seja confirmada, a chegada de Câmara ampliaria ainda mais a proximidade com a fábrica de Maranello no grid de 2027.



A equipe já conta com Oliver Bearman, também formado pela Academia de Pilotos da Ferrari. Além disso, a Ferrari contribuiu com peças vendidas para o carro estadunidense.



Disputa pelo título da Fórmula 2



Enquanto aguarda pelo seu futuro na F-1, Rafael Câmara segue na disputa para conquistar a F-2 de 2026. O piloto brasileiro da Invicta Racing é o segundo colocado na classificação, com 170 pontos e está a sete do búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing.



Ele volta à pista a partir de quinta-feira (24) na pista de rua de Baku, para o GP do Azerbaijão.





