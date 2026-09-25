Gramado do Maracanã recebeu a pintura da NFL - Divulgação / Maracanã

Gramado do Maracanã recebeu a pintura da NFLDivulgação / Maracanã

Publicado 25/09/2026 17:00

O Maracanã já está quase pronto para receber o primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro. No próximo domingo (27), Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam às 17h25 (de Brasília), pela terceira semana da temporada regular da liga de futebol americano. O gramado recebeu uma pintura especial para a partida inédita na cidade.

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Em vídeo publicado na "MaracaTV" e nas redes sociais, o Maracanã divulgou como ficou o gramado com a pintura característica da NFL. O campo recebeu a marcação das jardas, além das cores e nomes dos Cowboys e Ravens nas extremidades (chamadas de end zones). Também foram aplicadas uma linha sintética para aumentar a resistência do piso

Existia uma preocupação com a condição do gramado do Maracanã. Por isso, a NFL reforçou os cuidados durante a semana. A liga assumiu o controle do estádio logo após a vitória do Flamengo sobre o Bragantino por 2 a 1, no último domingo (20), pela 28ª rodada do Brasileirão. Desde então, foram tomadas medidas dentro do estádio e no complexo.

Em 2026, a NFL terá a sua temporada mais internacional da história. O jogo no Rio de Janeiro será o segundo fora dos Estados Unidos. No dia 11 de setembro, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams por 27 a 7, em Melbourne, na Austrália. A liga ainda vai passar por Londres, Paris, Madrid, Munique e Cidade do México. Três cidades são estreantes no calendário internacional: Melbourne, Rio de Janeiro e Paris.

Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro. A NFL tem acordo para realizar jogos no Brasil até 2030, com mais dois jogos na capital paulista e outros dois na capital carioca.