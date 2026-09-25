Mbappé foi substituído após sentir dores no joelho esquerdoFoto: AFP
"Após seu gol decisivo, Kylian Mbappé machucou o joelho. Ele sofreu uma lesão tendinosa e está fora do restante da convocação. Boa recuperação, Kylian", escreveu a seleção.
O lance ocorreu aos nove minutos do segundo tempo. Mbappé recebeu bom passe de Olise, ajeitou e bateu forte com a perna direita, estufando as redes. Ele saiu para comemorar o gol, mas, em meio à comemoração, levou as mãos ao joelho e indicou estar sentindo dores. Depois de ser cumprimentado, recebeu atendimento médico.
Inicialmente, Mbappé tentou retornar ao campo, mas não demorou a cair novamente. Então, acabou substituído pelo técnico Zinedine Zidane, dando lugar a Doué. O substituto do camisa 10 para os próximos jogos deve ser anunciado pela federação nas próximas horas.
Com a lesão, o francês também vira preocupação no Real Madrid. O astro é um dos principais nomes da equipe merengue na temporada. No momento, já anotou oito gols e duas assistências em oito jogos pelo clube espanhol, e é o artilheiro da equipe.
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