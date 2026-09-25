Kylian Mbappé em ação contra a Turquia, pela Liga das NaçõesDivulgação / Federação Francesa de Futebol
Mbappé marca e se lesiona em vitória da França na Liga das Nações
Craque sentiu incômodo logo após o gol; Bélgica também estreou no grupo A com vitória sobre a Itália, fora de casa, para protesto da torcida
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