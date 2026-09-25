Kylian Mbappé em ação contra a Turquia, pela Liga das Nações - Divulgação / Federação Francesa de Futebol

Kylian Mbappé em ação contra a Turquia, pela Liga das NaçõesDivulgação / Federação Francesa de Futebol

Publicado 25/09/2026 19:05

França e Bélgica começaram com vitória no Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa . Os franceses, na estreia de Zidane à frente do selecionado, derrotaram a Turquia, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Mbappé, que saiu machucado. Enquanto isso, os belgas foram até Roma e aumentaram a eterna crise italiana, ao superarem os mandates com um 2 a 0. Ambos os duelos ocorreram nesta sexta-feira (25).

As seleções desta chave voltam a jogar na segunda-feira (28), em inversão dos duelos da rodada inicial. A Bélgica recebe a França, enquanto a Itália visita a Turquia.

Apesar de jogar em território turco, a França parecia atuar em Paris, tal foi a facilidade com que a equipe de Zidane se comportou no primeiro tempo. Com o entrosamento de Olisé, Koné e Rabiot no meio de campo, o time francês tocou bem a bola e foi criando oportunidades. Mas o primeiro gol ficou para o segundo tempo.

Os turcos vieram melhor para a etapa final, liderados pelo habilidoso Arda Guler. Yuksek só não abriu o placar de cabeça, após cobrança de escanteio, porque Maignan fez defesa sensacional.

O lance fez os franceses aumentarem o ritmo. Eles apertaram a saída de bola e Olisé serviu Mbappé na meia esquerda. O camisa 10, como na maioria das vezes, foi fatal para abrir o placar aos nove minutos. O problema é que o craque sentiu dores no joelho esquerdo logo depois de marcar e acabou substituído por Doué.

As equipes se revezaram no ataque e fizeram os goleiros realizarem boas defesas, mas o placar não voltou a ser modificado até o final. A França pareceu sentir falta de seu principal jogador.

Itália perde e é vaiada

No Estádio Olímpico, em Roma, a Itália sentiu o peso de uma crise sem fim. Ausentes das últimas três Copas do Mundo, os italianos não estiveram confortáveis em nenhum momento da partida, diante de uma experiente e entrosada seleção belga, que só precisou de 20 minutos para abrir o placar. Em bela jogada, Godts foi o autor do primeiro gol.

A Itália voltou melhor do vestiário e forçou Lammens a fazer duas grandes defesas nos primeiros minutos. Mas o entusiasmo italiano propiciou espaços para os belgas, que aproveitaram para fazer o segundo gol, em uma jogada bonita de Lukébakio, aos 24 minutos.

Apesar da desvantagem no placar, a Itália foi ao ataque e teve de chance de marcar com Calafiori, aos 38 minutos, mas a bola insistiu em não entrar. Ao fim do jogo, com a derrota por 2 a 0 decretada, a torcida italiana vaiou muito o desempenho da seleção.