Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e Austrália - Saeed Khan / AFP

Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e AustráliaSaeed Khan / AFP

Publicado 25/09/2026 13:04

A imprensa internacional repercutiu o empate da seleção brasileira no amistoso com a Austrália , que terminou em 1 a 1, na manhã desta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Jornais europeus destacaram a atuação ruim do time comandado por Carlo Ancelotti e ressaltaram como a equipe ainda está apresentando um desempenho fraco.

O jornal 'Marca', da Espanha, afirmou que Ancelotti seguirá tendo "muito trabalho pela frente" e que o gol de empate do Rayan no último lance da partida não "escondeu as carências" no trabalho do italiano.

"No momento, o Brasil segue sendo a mesma coisa que foi na Copa do Mundo: uma seleção sem futebol e nem cara. Sim, se salvou da derrota, mas na última jogada da partida e na bola parada. O 'soldado' Rayan salvou seu general, mas não conseguiu esconder a fraca atuação dos demais", apontou o veículo.

O texto ainda destacou que os principais nomes da Seleção não conseguiram fazer a diferença. "Nem mesmo o supersônico Raphinha. Mas isso não é um problema de hoje. No amistoso, viu-se um time bloqueado, com falta de mobilidade, ímpeto e imaginação. Características que sempre definiram o Brasil."

Já o também espanhol jornal 'AS' foi sucinto na frase que iniciou a análise do duelo: "Nova era, mesmo Brasil", afirmou o texto, antes de exaltar o gol de Rayan, mas fazer duras críticas a Hugo Souza no gol sofrido e ao desempenho da equipe como um todo.

"Nos acréscimos, Rayan evitou uma grande zebra após a cobrança de falta de Irakunda, com a ajuda de um pequeno, mas crucial erro de Hugo Souza, que deixou a Seleção em apuros. Nem Vini nem Endrick conseguiram contribuir para o empate contra a Austrália, com apenas alguns lampejos de qualidade de Estêvão e Raphinha. Carlo Ancelotti ainda tem muito trabalho pela frente. Por ora, um claro fracasso", disparou.

O jornal português 'A Bola' resumiu o Brasil como um time "renovado" por Ancelotti após a Copa do Mundo, "mas ainda assim com dificuldades". "O Brasil deixou uma imagem pálida do que pretende com o novo ciclo tendo em vista o Mundial 2030", analisou.

Próximo compromisso da Seleção

A seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Austrália novamente na próxima terça-feira (29), às 7h, em Brisbane. Depois, terá a Índia pela frente, sábado (3), às 11h, em Calcutá.