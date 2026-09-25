Carlo Ancelotti em ação durante o amistoso entre Brasil e AustráliaSaeed Khan / AFP
Imprensa europeia detona Seleção e Ancelotti após empate com Austrália
Jornais estrangeiros afirmaram que técnico terá 'muito trabalho pela frente' e destacaram a fraca atuação da equipe no amistoso
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Uniforme em homenagem ao craque foi inspirado na bandeira argentina e será utilizado no amistoso contra Benin, no Monumental de Nuñez
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Volante, de 24 anos, é um dos destaques do Fluminense; jogador foi convocado para Ancelotti e tem contrato até o fim de 2030
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Atacante aproveitou escanteio cobrado por Raphinha, marcou no último lance e garantiu o empate por 1 a 1 no amistoso com a Austrália
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Piloto da Mercedes consegue a maior diferença de tempo para o segundo colocado em todas as classificações da temporada de 2026
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