George Russell foi oito décimos mais rápido que Leclerc, o segundo colocado na classificação - Reprodução de vídeo

George Russell foi oito décimos mais rápido que Leclerc, o segundo colocado na classificaçãoReprodução de vídeo

Publicado 25/09/2026 11:07 | Atualizado 25/09/2026 15:48

O cenário estava desenhado para uma disputa entre Mercedes e Red Bull no classificatório desta sexta-feira (25) para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. No entanto, George Russell, mais rápido na quinta , sobrou na batalha com Ferrari e McLaren no Q3 para garantir a pole da prova que acontece neste sábado, no Circuito de Baku.

O britânico assegurou o posto nobre do grid com o tempo de 1min42s526. O ferrarista Charles Leclerc e Oscar Piastri que pressionaram bastante o rival da Mercedes, fecharam as três primeiras colocações. Bortoleto terminou apenas em 17º.

Esta foi a 12ª pole de Russell na carreira e a quinta conquistada na temporada 2026. Sem vencer desde o GP da Áustria, realizado em junho, ele trabalha para tentar reduzir a desvantagem de 81 pontos que tem para Kimi Antonelli, líder do Mundial de pilotos. Ele ostenta 211 pontos contra 292 de seu companheiro de equipe.

A surpresa ficou com Antonelli. Ele quebrou a suspensão ao bater no muro ainda na disputa do Q1 e teve de abandonar a disputa. Assim, vai largar no 16º lugar (oitava fila) e precisa fazer uma corrida de recuperação neste sábado se quiser brigar por um lugar no pódio.

O classificatório desta sexta-feira começou animado com uma bandeira amarela sendo acionada ainda na primeira metade do Q1 após Lance Stroll, da Aston Martin, travar tudo e sair da pista na curva sete do Circuito de Baku. Logo depois, foi a vez de Antonelli acertar o muro, danificar o pneu dianteiro e seguir lentamente para os boxes.

Na finalização do Q1, o jovem piloto italiano acabou terminando com a 15ª melhor marca e foi obrigado a abandonou a disputa. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, terminou como a primeira etapa como primeiro.

A Audi decepcionou no classificatório e viu seus dois pilotos fora do restante da disputa. O brasileiro Gabriel Bortoleto caiu muito de rendimento e acabou em 17º, seguido pelo alemão Nico Hulkenberg. Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Vatteri Bottas completaram a lista de eliminados.

Com Antonelli já fora da disputa pela avaria na Mercedes (ficou em 16º), o Q2 viu mais uma vez George Russell ser mais rápido do que Verstappen. Os cinco eliminados restantes nesta etapa foram Oliver Bearman, Liam Lawson, Alexander Albon, Esteban Ocon e Arvid Lindblad.

Tradicionalmente realizada aos domingos, a corrida deste final de semana, no Circuito de Baku, será realizada no sábado. A prova, válida pela 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 8h de sábado. Ela foi antecipada por conta da celebração de um feriado nacional no Azserbaijão (no dia 27 é comemorado o "Dia da Memória", data que presta homenagem aos militares que lutaram pela nação na Segunda Guerra do Alto Carabaque).

O grid de largada para o GP do Azerbaijão de 2026

1º - George Russell (ING/Mercedes), 1min42s526



2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1min43s363



3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren) , 1min43s364



4º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min43s500



5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min43s672



6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min43s858



7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s047



8º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min44s081



9º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min44s963



10º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min44s775



11º - Liam Lawson (NZL/Racing Bullsl), 1min44s860



12º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min45s001



13º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min45s016



14º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min44s566*



15º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min45s106



16º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), sem tempo



17º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min45s799



18º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min45s920



19º - Valteri Bottas (MEX/Cadillac), 1min48s290



20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min46s658**



21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min46s593***



22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min47s337***



* punido em cinco posições



** punido em três posições, mas mantido em 20º



*** larga do fim do pelotão após trocar o motor do carro