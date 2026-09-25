Léo Ortiz leva a melhor sobre Zay Flowers - Reprodução / NFL Brasil

Léo Ortiz leva a melhor sobre Zay FlowersReprodução / NFL Brasil

Publicado 25/09/2026 15:11

O Rio de Janeiro vive clima da NFL e o Flamengo está envolvido nisso. O zagueiro Léo Ortiz, de 30 anos, participou de um "mano a mano" contra Zay Flowers, um dos astros do Baltimore Ravens, no CT do Ninho do Urubu. O vídeo foi disponibilizado no perfil oficial brasileiro da liga de futebol americano no "X", o antigo "Twitter".

Zay Flowers e Léo Ortiz no x1 no fut, quem será que levou a melhor?



Zay Flowers and Léo Ortiz went head-to-head in a game of soccer. Who do you think came out on top? pic.twitter.com/2HdvP15t8M — NFL Brasil (@NFLBrasil) September 25, 2026

Nas imagens disponibilizadas, Léo Ortiz leva a melhor sobre o "adversário", que se rende ao zagueiro do Flamengo. "Já cansei do Léo. O Léo já me pegou", brincou Zay Flowers, em tom bem-humorado. Além da boa desenvoltura com a bola nos pés, o defensor rubro-negro também mostrou que conhece bem a língua inglesa e disse para as câmeras como faria um gol no norte-americano: "Vou passar com a bola por debaixo das pernas".

O CT do Flamengo recebeu os atletas do Dallas Cowboys, enquanto o do Botafogo recebeu os atletas do Baltimore Ravens, equipe de Zay. O campo do Ninho do Urubu foi elogiado em termos de qualidade durante a vistoria da NFL. O Dallas Cowboys pediu ao Rubro-Negro apenas a cessão do campo e utilizou somente um dos que geralmente são usados pela equipe profissional. A franquia não fez utilização da área da academia, fisioterapia ou outras instalações do centro de treinamento.

O Rio de Janeiro irá receber no próximo domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília). A cidade tem recebido diversos eventos para aquecimento para o grande duelo.

No próximo domingo (27), a abertura dos portões do estádio está prevista para 13h25. A força-tarefa contará com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.