Flamengo é patrocinado pela Betano desde agosto de 2025 - Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo é patrocinado pela Betano desde agosto de 2025Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/09/2026 13:59

O Flamengo se manifestou sobre a possibilidade de proibição das atividades de empresas de apostas no país . Em nota divulgada nesta sexta-feira (25), o Rubro-Negro argumentou que a medida não iria impedir as atividades do meio e poderia "atingir em cheio o esporte brasileiro".

"O Brasil levou anos discutindo como regulamentar as apostas esportivas. O Congresso aprovou, o governo regulamentou, empresas pagaram para operar legalmente no país, fizeram investimentos e passaram a cumprir regras de fiscalização, tributação e proteção ao consumidor. Não se pode criar uma regra, levar empresas e instituições a assumir compromissos com base nela e, de um dia para o outro, mudar todo o marco regulatório", aponta o comunicado.

No texto, o Flamengo opinou que se existem problemas, "as regras precisam ser aperfeiçoadas", mas que há uma "diferença fundamental" entre "aperfeiçoar uma regulamentação e simplesmente desmontá-la" e que isso é uma "questão de insegurança jurídica".

O Rubro-Negro também argumentou que proibir as empresas que operam legalmente "não significa acabar com as apostas". "O jogo não desaparece e o mercado clandestino, que representa parcela expressiva da atividade, vai crescer e ocupar esse espaço."

"O esporte brasileiro não pode ser enfraquecido por uma decisão que não elimina o jogo, não elimina o mercado ilegal e ainda coloca em risco os investimentos, os empregos e os compromissos construídos dentro das regras que o próprio país estabeleceu", conclui a nota.

Atualmente, o Flamengo tem a Betano como patrocinadora máster desde agosto de 2025. Na época, o acordo foi divulgado pelo clube como o "maior contrato de parceria do futebol brasileiro". O Rubro-Negro e a plataforma, no entanto, não divulgaram os valores oficialmente.

Proibição das bets

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante comício em Maceió, Alagoas, nesta quinta-feira (24), que irá acabar com as bets antes que as empresas de apostas "acabem com o Brasil". O mandatário revelou que fará "anúncios importantes sobre o tema" nesta sexta-feira.

Como mostrou o 'Estadão', Lula vai anunciar a restrição total da atividade das bets no Brasil em uma cerimônia em São Paulo ao lado do ministro da Fazenda, Dario Durigan, a nove dias das eleições presidenciais.

* Com informações do Estadão Conteúdo