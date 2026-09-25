Presidente disse ainda que nesta sexta-feira (25), fará 'anúncios importantes' sobre o tema - Reprodução / TV Globo

Presidente disse ainda que nesta sexta-feira (25), fará 'anúncios importantes' sobre o temaReprodução / TV Globo

Publicado 25/09/2026 10:16

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (24), durante um comício em Maceió (AL), que irá acabar com as bets antes que as empresas de apostas "acabem com o Brasil". Lula disse ainda que o jogo online é uma "doença".