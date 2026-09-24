Niterói: atividade foi articulada pelos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves, e de Maricá, Washington Quaquá - Divulgação/Ascom

Niterói: atividade foi articulada pelos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves, e de Maricá, Washington QuaquáDivulgação/Ascom

Publicado 24/09/2026 18:30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, esteve nesta quinta-feira (24) em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. A agenda, que teve como um dos organizadores o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, reuniu apoiadores e lideranças políticas do estado e contou com a presença do candidato ao governo do Rio, Eduardo Paes (PSD), dos candidatos ao Senado Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), além da primeira-dama Janja da Silva.

A atividade foi articulada pelos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves, e de Maricá, Washington Quaquá. Rodrigo Neves acompanhou a comitiva durante a passagem pelo município. Ao lado dele estava o Prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri.

São Gonçalo tem peso expressivo no eleitorado fluminense. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o município reúne 653.494 eleitoras e eleitores aptos a votar em 2026, ficando atrás apenas da capital e à frente de Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

A presença de diferentes lideranças da Região Metropolitana também reforçou pautas compartilhadas entre os municípios como mobilidade, segurança, geração de emprego e acesso a serviços públicos.

Durante o discurso, Lula falou sobre os impactos das plataformas de apostas on-line, conhecidas como bets. O presidente afirmou que pretende acabar com esse tipo de atividade e fez um apelo especialmente às famílias, em uma pauta que vem ganhando espaço em seus discursos nas últimas semanas. A questão das apostas também foi mencionada por Lula em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde relacionou o avanço das plataformas ao endividamento e aos impactos sobre as famílias.

O tema também faz parte da agenda apresentada por Fernanda Neves para a Assembleia Legislativa do Rio. Entre suas propostas está o enfrentamento à expansão das bets, tratando os impactos das apostas como uma questão que envolve proteção social, saúde e segurança pública.

A preocupação com os efeitos econômicos das apostas digitais vem sendo discutida também no próprio Legislativo fluminense. Em audiência pública realizada pela Alerj em junho, dados apresentados pela Defensoria Pública apontaram que 9% dos entrevistados em uma pesquisa afirmaram já ter deixado de pagar contas para apostar. O debate reuniu parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os impactos das apostas sobre famílias e consumidores.

Entre as propostas apresentadas está ainda a retomada de territórios e bairros dominados pelo crime e pelas barricadas em São Gonçalo e a melhoria da segurança pública no município. O Presidente Lula e o candidato a Governador Eduardo Paes, também defenderam a retomada da indústria naval, os investimentos no Gaslub (antigo Comperj) e a defesa da Linha 3 do metrô, ligando Itaboraí, São Gonçalo, Maricá, Niterói e Rio, além da ampliação de políticas de proteção às mulheres e de iniciativas de prevenção à violência com foco na juventude.