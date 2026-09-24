São Gonçalo: programação conta com atrações no Teatro Municipal e no Centro de Tradições Nordestinas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: programação conta com atrações no Teatro Municipal e no Centro de Tradições NordestinasReprodução/Internet

Publicado 24/09/2026 11:00

São Gonçalo terá um fim de semana com programação cultural diversificada, reunindo comédia, teatro, dança e samba em diferentes espaços do município. Com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, as atrações acontecem entre sexta-feira (25) e domingo (27), com opções para diferentes públicos e faixas etárias.





No sábado (26), às 17h, o público poderá acompanhar “O Rei Leão”, espetáculo que apresenta a trajetória de Simba, jovem herdeiro do trono da Savana africana que perde o pai ainda criança e tem seu lugar usurpado pelo tio, Scar. Já adulto, Simba retorna para reivindicar o reino que lhe pertence. A apresentação tem classificação livre e os ingressos estão disponíveis pela Sympla: No Teatro Municipal de São Gonçalo, a programação começa na sexta-feira (25), às 20h, com o espetáculo de stand-up comedy “KD Show”, apresentado pelos comediantes cariocas Kwesny e Daniel Lopes. A proposta combina o stand-up tradicional com a interação direta com o público, especialmente no quadro “A Plateia Contra-Ataca”, em que sugestões da plateia são utilizadas para a criação de piadas de improviso. Com isso, cada apresentação ganha momentos únicos. A classificação é de 16 anos. Os ingressos estão disponíveis pela Bilheteria Express: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kwesny-e-daniel-lopes-kd-o-show-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-556907263268666.html No sábado (26), às 17h, o público poderá acompanhar “O Rei Leão”, espetáculo que apresenta a trajetória de Simba, jovem herdeiro do trono da Savana africana que perde o pai ainda criança e tem seu lugar usurpado pelo tio, Scar. Já adulto, Simba retorna para reivindicar o reino que lhe pertence. A apresentação tem classificação livre e os ingressos estão disponíveis pela Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/o-rei-leao/3554128

Encerrando a programação no Teatro Municipal, o domingo (27) será dedicado à dança e à solidariedade com a VI Mostra de Dança Solidária MuDANÇAS, a partir das 10h. O evento reúne bailarinos, escolas de dança, grupos, projetos sociais, companhias e artistas convidados em uma programação que celebra a diversidade da dança e também contribui com uma ação social. Realizada tradicionalmente pelo Grupo MuDANÇAS, a mostra chega à sexta edição recuperando uma iniciativa que faz parte da trajetória da instituição. Para participar, é necessário adquirir o ingresso no valor de R$ 10 e levar um quilo de alimento não perecível. As entradas podem ser compradas antecipadamente na sede da Casa de Dança MuDANÇAS, localizada na Travessa São Gonçalo, 58, no Centro, ou no dia do evento, diretamente no Teatro Municipal. A classificação é livre.

Além da programação no teatro, o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, recebe, todos os domingos de setembro, o Samba da Feira de Neves. A programação começa às 13h, com entrada gratuita, e reúne atrações de pagode e samba, além de praça gastronômica, conforto e segurança para o público.