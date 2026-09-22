São Gonçalo: para dar suporte pedagógico à experiência, a SMTC preparou um Caderno do Mediador e um Caderno do Professor - Divugação/Ascom

São Gonçalo: para dar suporte pedagógico à experiência, a SMTC preparou um Caderno do Mediador e um Caderno do ProfessorDivugação/Ascom

Publicado 22/09/2026 08:00

Começa na próxima quarta-feira (23 de setembro) o Circuito Pedagógico Cidade Ilustrada , projeto da Secretaria de Turismo e Cultura (SMTC) da Prefeitura de São Gonçalo que transforma os grafites e murais da cidade em ponto de partida para uma aula de história ao ar livre. Até 16 de dezembro, todas as quartas-feiras, turmas da rede municipal de ensino vão percorrer 13 painéis espalhados por bairros como Trindade, São Miguel, Estrela do Norte e Centro, um roteiro que começa na Travessa Margarida e termina na Casa das Artes, no Zé Garoto.

Mais do que um passeio, a proposta é fazer os estudantes reconhecerem a própria cidade nas paredes por onde passam todos os dias. Cada parada do circuito, ao longo da Avenida Presidente Kennedy, conta uma história: da corrida automobilística de 1909 que colocou São Gonçalo no mapa do pioneirismo brasileiro, passando pela origem do nome do município, até a revelação de que a cabeça e as mãos do Cristo Redentor foram produzidas artesanalmente no bairro Barro Vermelho. O trajeto também homenageia personalidades negras e povos originários que marcaram a formação da cidade, celebra ícones como o jogador Vinicius Jr. e o compositor Altay Veloso, e resgata tradições populares, como a brincadeira das pipas, ou "cafifas", como são conhecidas no município.

As visitas acontecem em dois turnos, das 8h às 11h e das 13h às 15h, sempre com saída das escolas de origem, passagem pela Secretaria Municipal de Educação e retorno à unidade escolar ao final do percurso. Um piloto foi realizado em 1º de setembro para testar a logística antes da largada oficial. Para dar suporte pedagógico à experiência, a SMTC preparou um Caderno do Mediador e um Caderno do Professor, com o histórico de cada painel, perguntas disparadoras para engajar os alunos e sugestões de atividades para antes e depois da visita, como desenhar a "casa dos sonhos" inspirada no lendário Palacete do Mimi ou criar e batizar a própria pipa, seguindo a tradição gonçalense.

O Circuito Pedagógico Cidade Ilustrada é destinado a alunos da rede municipal de Educação, acompanhados por professores e responsáveis designados pelas unidades escolares, e integra as ações da SMTC de valorização da memória e da identidade cultural de São Gonçalo.