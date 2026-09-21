São Gonçalo: caso de violência contra uma criança de 3 anos é investigado em São GonçaloReprodução/Internet
O Conselho Tutelar foi acionado para verificar a situação. Durante uma visita à unidade de ensino, os conselheiros constataram os ferimentos nas mãos da menina. Segundo as informações reunidas na apuração inicial, o pai teria admitido ter causado as queimaduras. A justificativa apresentada teria sido a aplicação de uma medida de punição ou correção disciplinar.
O caso teria ocorrido na semana passada e foi encaminhado às autoridades policiais. A situação passou a ser acompanhada pelos órgãos de proteção à infância e pela Polícia Civil.
Investigação é baseada na Lei Henry Borel
As circunstâncias em que os ferimentos foram provocados ainda serão apuradas pelas autoridades, que também devem adotar as medidas necessárias para garantir a proteção da criança.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.