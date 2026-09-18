São Gonçalo: de acordo com a Secretaria, a previsão é de que sejam realizadas duas operações conjuntas por mês - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: de acordo com a Secretaria, a previsão é de que sejam realizadas duas operações conjuntas por mêsDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 17:15

Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta sexta-feira (18), uma operação conjunta para a apreensão de animais de grande porte mantidos ou encontrados em condições irregulares no município.

A ação resultou na apreensão de dez suínos e um equino e reuniu equipes de diferentes órgãos municipais. As apreensões dos suínos foram realizadas nos bairros Santa Izabel, Pacheco, Novo México e Rocha e ocorreram a partir de denúncias. Ao todo, foram recolhidos um macho adulto, duas fêmeas adultas e sete leitões. Durante a operação, as equipes também realizaram a apreensão de um equino no bairro Estrela do Norte.

A ação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, através da equipe responsável pelo serviço de apreensão de animais de grande porte, e contou com a participação de agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm), da Secretaria de Ordem Pública e de um médico veterinário do Departamento de Controle de Zoonoses, Vigilância Sanitária e Ambiental, vinculado à Secretaria de Saúde e Defesa Civil. A operação também teve a participação de tratadores especializados no manejo e apreensão de suínos, integrantes da equipe do curral localizado em Seropédica e conveniado à Prefeitura. Um caminhão deu apoio à ação para realizar o transporte dos animais apreendidos até o curral, onde permanecerão sob os cuidados adequados.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou que a integração entre os diferentes setores permite ampliar a capacidade de atuação do município e garantir maior segurança durante as apreensões. “Essa operação conjunta é importante porque reúne profissionais de diferentes áreas para que as apreensões sejam realizadas de forma técnica e segura, tanto para as equipes quanto para os próprios animais. A presença de animais de grande porte em locais inadequados também pode representar riscos para a população. Com a atuação integrada, conseguimos dar uma resposta mais eficiente às denúncias e fortalecer o trabalho que o município já desenvolve nessa área”, afirmou o secretário.

De acordo com a Secretaria, a previsão é de que sejam realizadas duas operações conjuntas por mês, especialmente em ocorrências que demandem maior estrutura e a participação de equipes especializadas. O trabalho de apreensão de animais de grande porte é realizado pela Prefeitura com base na Lei Municipal nº 1.518/2023 e no Decreto Municipal nº 536/2023, que estabelecem regras para o manejo, apreensão, guarda, destinação e bem-estar desses animais no município.

As denúncias sobre animais de grande porte soltos em vias públicas podem ser feitas pelo telefone (21) 2199-6511 ou pelo e-mail resgategpsemma@pmsg.rj.gov.br. O atendimento presencial acontece na sede da Secretaria, na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 153, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.