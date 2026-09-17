São Gonçalo: Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro especializada em fraudes realizou operação no bairro Gradim, desarticulando esquema criminoso - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro especializada em fraudes realizou operação no bairro Gradim, desarticulando esquema criminosoReprodução/Internet

Publicado 17/09/2026 10:45





No endereço, os agentes encontraram uma estrutura com diversas estações de trabalho em funcionamento. Três pessoas estavam utilizando notebooks conectados a um sistema informatizado para captar e manter contato com segurados do INSS.



Como funcionava o golpe

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas de Niterói e São Gonçalo (DRFC-NSG) localizaram e desarticularam, na terça-feira (15), uma central clandestina que, segundo as investigações, era utilizada para aplicar golpes contra beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de diferentes regiões do país. A operação aconteceu em um imóvel na Rua Sete de Setembro, no bairro Gradim, em São Gonçalo.No endereço, os agentes encontraram uma estrutura com diversas estações de trabalho em funcionamento. Três pessoas estavam utilizando notebooks conectados a um sistema informatizado para captar e manter contato com segurados do INSS.

De acordo com a investigação, os suspeitos abordavam as vítimas com a promessa de cancelar dívidas relacionadas a cartões de benefício consignado. Para isso, realizavam empréstimos pessoais sem autorização dos segurados, utilizando o limite disponível da margem consignada.



Após o dinheiro ser depositado na conta da vítima, os criminosos a induziam a transferir o valor integral para contas-laranja fornecidas pelo grupo. Com a operação, o beneficiário acabava com duas dívidas financeiras. Após a identificação do esquema, a autoridade policial solicitou uma perícia técnica no imóvel ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo. Os materiais encontrados nas estações de trabalho foram apreendidos e encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais.



Os três suspeitos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Eles foram levados à delegacia, onde o delegado titular determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos permanecem presos e à disposição da Justiça.

