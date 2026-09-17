São Gonçalo: Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro especializada em fraudes realizou operação no bairro Gradim, desarticulando esquema criminosoReprodução/Internet
No endereço, os agentes encontraram uma estrutura com diversas estações de trabalho em funcionamento. Três pessoas estavam utilizando notebooks conectados a um sistema informatizado para captar e manter contato com segurados do INSS.
Como funcionava o golpe
Após o dinheiro ser depositado na conta da vítima, os criminosos a induziam a transferir o valor integral para contas-laranja fornecidas pelo grupo. Com a operação, o beneficiário acabava com duas dívidas financeiras. Após a identificação do esquema, a autoridade policial solicitou uma perícia técnica no imóvel ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de São Gonçalo. Os materiais encontrados nas estações de trabalho foram apreendidos e encaminhados à unidade policial para os procedimentos legais.
Os três suspeitos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de associação criminosa e estelionato. Eles foram levados à delegacia, onde o delegado titular determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos permanecem presos e à disposição da Justiça.
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