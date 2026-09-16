São Gonçalo: oficinas serão realizadas a partir do dia 20 de outubro, no Espaço Mais Conhecimento no Partage ShoppingReprodução/Internet
Oficinas gratuitas para jovens em busca do primeiro emprego
Projeto Interação tem inscrições abertas, com vagas limitadas; oficinas terão início em outubro
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