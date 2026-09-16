São Gonçalo: oficinas serão realizadas a partir do dia 20 de outubro, no Espaço Mais Conhecimento no Partage Shopping - Reprodução/Internet

São Gonçalo: oficinas serão realizadas a partir do dia 20 de outubro, no Espaço Mais Conhecimento no Partage ShoppingReprodução/Internet

Publicado 16/09/2026 12:20

Estão abertas as inscrições para o projeto Interação para jovens gonçalenses de 14 a 22 anos. A iniciativa vai oferecer oficinas gratuitas voltadas à inserção no mercado de trabalho. O projeto possui vagas limitadas e terá início no dia 20 de outubro de 2026.

O projeto será realizado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo , através do Serviço Especializado de Abordagem Social com Crianças e Adolescentes (SEACA) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em parceria com o CIEE. A proposta é fortalecer a autonomia, o protagonismo, a cidadania e a construção de novos projetos de vida, por meio de atividades práticas, dinâmicas e troca de experiências.



Podem participar do projeto jovens de 14 a 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, preferencialmente aqueles que estejam em busca da primeira experiência profissional. As inscrições devem ser realizadas pelo formulário https://forms.gle/HFhdCqg3aC52RUFc9

As oficinas serão realizadas a partir do dia 20 de outubro, no Espaço Mais Conhecimento no Partage Shopping, em dois turnos: das 10h às 12h e 14h às 16h, respeitando o contraturno escolar dos jovens. O encerramento do projeto está previsto para o dia 8 de dezembro de 2026, com entrega de certificados. Entre os temas que serão abordados nas oficinas estão projeto de vida e escolhas para o futuro; trabalho, empreendedorismo e oportunidades; currículo, processos seletivos e comunicação profissional; saúde, prevenção e autocuidado; diversidade, respeito e escolhas conscientes; e direitos, cidadania e participação.