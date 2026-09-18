São Gonçalo: Corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (16), em NevesReprodução/Internet
Homem é encontrado morto nos fundos de Atacadão
Corpo foi localizado na manhã de quarta-feira, em Neves; ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP e a dinâmica do caso será investigada
Operação conjunta apreende dez suínos e um equino no município
Ação integrada percorreu os bairros Santa Izabel, Pacheco, Novo México, Rocha e Estrela do Norte nesta sexta-feira
Nove pessoas são presas em ações contra o tráfico em São Gonçalo
Operações ocorreram no Complexo da Alma e em Santa Luzia; Polícia Civil apreendeu drogas, rádios comunicadores, celulares e uma pistola
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Restaurante é destruído por incêndio e polícia investiga ação criminosa
Câmeras de segurança teriam registrado homem invadindo o estabelecimento e ateando fogo; proprietário afirma que nada foi levado
Central de golpes contra beneficiários do INSS é descoberta
Três suspeitos foram presos em flagrante durante operação da Polícia Civil no bairro Gradim; grupo teria aplicado empréstimos sem autorização
São Gonçalo Fest 2026 recebe diversos nomes da música brasileira
Festival gratuito contará com mais de dez shows musicais em Alcântara, a partir desta quinta-feira, e até o próximo dia 21
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