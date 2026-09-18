São Gonçalo: Corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (16), em Neves - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Corpo foi localizado na manhã de quarta-feira (16), em NevesReprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 10:50

O corpo de um homem foi encontrado na manhã de quarta-feira (16), nos fundos de uma unidade do Atacadão, na Rua Oliveira Botelho, no bairro Neves, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. Segundo testemunhas, o homem teria sido eletrocutado no sistema de fiação do estabelecimento. A vítima ainda não foi identificada. A idade do homem também não havia sido confirmada até a conclusão desta reportagem.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h50 para atender uma ocorrência de salvamento de pessoa. Ao chegarem ao local, no entanto, os militares encontraram o homem já sem vida. A rede Atacadão informou que o caso estaria relacionado a uma tentativa frustrada de furto de fios do estabelecimento.

A Polícia Militar também foi acionada para atender à ocorrência. Segundo a corporação, agentes do 1º Batalhão, em Venda da Cruz, foram deslocados para um chamado de “encontro de cadáver” e auxiliaram os bombeiros na retirada do corpo.

A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou o recolhimento da vítima, que foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo. O caso foi encaminhado à 73ª Delegacia de Polícia (Neves), que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

