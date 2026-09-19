São Gonçalo: casal empreendedor estará no evento, que já está em sua terceira edição - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: casal empreendedor estará no evento, que já está em sua terceira ediçãoDivulgação/Ascom

Publicado 19/09/2026 09:20





Em sua terceira edição, o evento promovido pela rede de cafeterias Justo Café, tem como objetivo oferecer um ambiente para a troca de experiências, fortalecimento de conexões entre os empresários da região e oportunidades do atual cenário econômico.



À frente do bate-papo estarão os fundadores da franquia Justo Café, o casal Bruno Fidelis e Tamiris Fidelis e o CEO do Grupo Rão, Guilherme Lemos, referência no mercado de delivery, para uma conversa sobre um tema que interessa a qualquer empresário que pensa em crescer: ‘’Como transformar uma operação própria em um negócio preparado para ganhar escala em multicozinhas’’.



“Estamos ansiosos para o encontro, que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor de alimentação. A expectativa é criar um espaço aberto, onde todos terão oportunidade de agregar conhecimento”, afirma Bruno Fidelis, fundador da Justo Café.



Serviço Na próxima segunda-feira (21/09), São Gonçalo será palco de um workshop voltado para empresários do ramo de alimentação. Batizado de Café & Negócios, o encontro acontecerá às 18h30, no Auditório do Parque das Águas Empresarial em São Gonçalo, na Região Metropolitana. As vagas para o evento Café & Negócios são limitadas. Mais informações pelo instagram @justocafenegocios.Em sua terceira edição, o evento promovido pela rede de cafeterias Justo Café, tem como objetivo oferecer um ambiente para a troca de experiências, fortalecimento de conexões entre os empresários da região e oportunidades do atual cenário econômico.À frente do bate-papo estarão os fundadores da franquia Justo Café, o casal Bruno Fidelis e Tamiris Fidelis e o CEO do Grupo Rão, Guilherme Lemos, referência no mercado de delivery, para uma conversa sobre um tema que interessa a qualquer empresário que pensa em crescer: ‘’Como transformar uma operação própria em um negócio preparado para ganhar escala em multicozinhas’’.“Estamos ansiosos para o encontro, que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor de alimentação. A expectativa é criar um espaço aberto, onde todos terão oportunidade de agregar conhecimento”, afirma Bruno Fidelis, fundador da Justo Café.

Justo Café & Negócios

Auditório do Parque das Águas Empresarial - Estr. dos Menezes, 850 - Colubandê, São Gonçalo

Dia 21/09 às 18h30

Mais informações: @justocafenegocios

