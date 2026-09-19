São Gonçalo: casal empreendedor estará no evento, que já está em sua terceira ediçãoDivulgação/Ascom
Em sua terceira edição, o evento promovido pela rede de cafeterias Justo Café, tem como objetivo oferecer um ambiente para a troca de experiências, fortalecimento de conexões entre os empresários da região e oportunidades do atual cenário econômico.
À frente do bate-papo estarão os fundadores da franquia Justo Café, o casal Bruno Fidelis e Tamiris Fidelis e o CEO do Grupo Rão, Guilherme Lemos, referência no mercado de delivery, para uma conversa sobre um tema que interessa a qualquer empresário que pensa em crescer: ‘’Como transformar uma operação própria em um negócio preparado para ganhar escala em multicozinhas’’.
“Estamos ansiosos para o encontro, que reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor de alimentação. A expectativa é criar um espaço aberto, onde todos terão oportunidade de agregar conhecimento”, afirma Bruno Fidelis, fundador da Justo Café.
Serviço
Auditório do Parque das Águas Empresarial - Estr. dos Menezes, 850 - Colubandê, São Gonçalo
Dia 21/09 às 18h30
Mais informações: @justocafenegocios
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