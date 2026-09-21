São Gonçalo: menino voltou a ser avaliado pela equipe de pediatria e oftalmologia - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: menino voltou a ser avaliado pela equipe de pediatria e oftalmologiaDivulgação/Ascom

Publicado 21/09/2026 08:00





O ataque ocorreu quando a mãe da criança voltava para casa após matricular o menino e um outro irmão em uma escola municipal da região. No caminho, a mulher e os filhos foram atacados pelo cachorro, que tinha uma corrente presa ao pescoço.

Uma criança de apenas 3 anos foi atacada por um cão da raça pitbull, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O menino, que sofreu ferimentos graves no olho direito e boca, passou por cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e seu estado de saúde é considerado estável. Somente este ano o hospital atendeu 25 crianças atacadas por cachorros.O ataque ocorreu quando a mãe da criança voltava para casa após matricular o menino e um outro irmão em uma escola municipal da região. No caminho, a mulher e os filhos foram atacados pelo cachorro, que tinha uma corrente presa ao pescoço.

"Eu lutei com o cachorro para ele não matar meu filho. Puxei a corrente e o prendi com as mãos enquanto gritava para as crianças correrem. Um homem apareceu e nos ajudou. Bastante machucado, meu filho foi socorrido para a UMPA de Santa Luzia – disse a mãe do menino que pediu para não ser identificada.



Mas, devido à gravidade dos ferimentos, a criança foi transferida para o centro de trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde passou por cirurgia. As equipes de cirurgia geral, neurocirurgia, pediatria e bucomaxilofacial participam do atendimento de emergência provocado pela mordedura.



O menino voltou a ser avaliado pela equipe de pediatria e oftalmologia. Ainda assustado, fez as refeições no leito da enfermaria pediátrica acompanhado da mãe. À tarde foi até a brinquedoteca do hospital, onde brincou com carrinhos e os bonecos do superman e homem-aranha.

HEAT recebe certificação nacional por desempenho em terapia intensiva



O Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, recebeu a certificação UTI Top Performer 2026, concedida pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e pela Epimed Solutions. A unidade, integrante da rede da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), está entre as instituições reconhecidas por indicadores relacionados à qualidade assistencial, segurança do paciente e uso eficiente de recursos no atendimento a pacientes críticos.



Criada em 2016, a certificação reconhece anualmente as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que apresentam desempenho destacado com base em critérios técnicos e assistenciais. Esta é a nona vez que o Heat recebe o reconhecimento.



A avaliação considera indicadores que medem o desempenho das UTIs de acordo com o perfil e a gravidade dos pacientes atendidos. Entre eles estão a Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP), que compara o número de óbitos observados ao número esperado para cada perfil clínico, e a Taxa de Utilização de Recursos Padronizada (TURP), que avalia a adequação do uso dos recursos disponíveis.



Para obter o selo Top Performer, a unidade precisa estar entre as 33% melhores UTIs do país nos dois indicadores. A certificação também exige o cumprimento de critérios relacionados ao volume de internações e à qualidade do registro das informações clínicas.



A divulgação desses indicadores contribui para ampliar a transparência e o monitoramento da qualidade assistencial nas unidades de terapia intensiva do país.