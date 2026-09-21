São Gonçalo: mulher foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Socorro Central, no bairro Zé Garoto - Reprodução/Internet

São Gonçalo: mulher foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Socorro Central, no bairro Zé GarotoReprodução/Internet

Publicado 21/09/2026 18:33 | Atualizado 21/09/2026 18:34





Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para atender a ocorrência foi registrado às 16h32. Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Após receber os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do disparo e a autoria do ataque também não informadas pelo Corpo de Bombeiros. Uma mulher foi baleada na tarde deste sábado (19), na Travessa Marquês, na altura do número 356, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio.Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para atender a ocorrência foi registrado às 16h32. Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Após receber os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do disparo e a autoria do ataque também não informadas pelo Corpo de Bombeiros.

O município de São Gonçalo é atendido pelo 20º Grupamento de Bombeiros Militar (20º GBM), que conta com duas principais unidades operacionais na região: o quartel principal no bairro São Miguel e um destacamento mais recente localizado no Colubandê. Em caso de emergências, o acionamento deve ser feito imediatamente pelo telefone 193.