Uma mulher foi baleada na tarde deste sábado (19), na Travessa Marquês, na altura do número 356, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para atender a ocorrência foi registrado às 16h32. Quando os militares chegaram ao endereço, a vítima já havia sido socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Após receber os primeiros atendimentos, a mulher foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. As circunstâncias do disparo e a autoria do ataque também não informadas pelo Corpo de Bombeiros.
O município de São Gonçalo é atendido pelo 20º Grupamento de Bombeiros Militar (20º GBM), que conta com duas principais unidades operacionais na região: o quartel principal no bairro São Miguel e um destacamento mais recente localizado no Colubandê. Em caso de emergências, o acionamento deve ser feito imediatamente pelo telefone 193.
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