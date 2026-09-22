São Gonçalo: processo tem como base a avaliação curricular de títulos e experiência profissional dos candidatosDivulgção/Ascom
Funasg prorroga prazo para inscrições em processo de contratação de médicos
Inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de ginecologistas irão até o dia 30 de setembro
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Muros viram sala de aula com o Circuito Pedagógico Cidade Ilustrada
Iniciativa leva alunos da rede municipal para conhecer a história da cidade através de 13 painéis de arte urbana
Mulher é baleada no Barro Vermelho e é socorrida pelo Samu
Vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Central; circunstâncias do disparo ainda não foram esclarecidas
Menina de três anos sofre queimaduras nas mãos após agressão
Caso foi identificado após denúncias feitas à escola onde a criança estuda; Conselho Tutelar acompanha a situação e Polícia Civil investiga
Tradicional desfile cívico-militar acontece na próxima terça-feira
Município comemora 136 anos de emancipação político-administrativa; vinte e oito escolas municipais vão participar do evento
Criança atacada por pitbull passa por cirurgia no HEAT
Ataque ocorreu quando a mãe da criança voltava para casa após matricular o menino e um outro irmão em uma escola municipal da região
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