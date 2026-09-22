São Gonçalo: processo tem como base a avaliação curricular de títulos e experiência profissional dos candidatos - Divulgção/Ascom

São Gonçalo: processo tem como base a avaliação curricular de títulos e experiência profissional dos candidatosDivulgção/Ascom

Publicado 22/09/2026 08:40

As inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de médicos com especialização em ginecologia, realizado pela Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo ( Funasg ), foram prorrogadas até o dia 30 de setembro.

As inscrições são feitas através da entrega da documentação completa exigida, na sede da Funasg (Rua Aluísio Neiva, 808, no Centro de São Gonçalo). O profissional contratado atuará em uma jornada semanal de 12 horas de trabalho, com um salário de R$ 2.227,28, auxílio-transporte, produtividade, insalubridade, em um contrato de caráter temporário de um ou até dois anos, em caso de prorrogação máxima.

O processo tem como base a avaliação curricular de títulos e experiência profissional dos candidatos, etapa única e de caráter classificatório e eliminatório. Não há taxa de inscrição. O edital do processo seletivo e seus anexos foram publicados no Diário Oficial do dia 26 de agosto. A realização do processo seletivo é de responsabilidade da Funasg com a supervisão da Gerência de Saúde e Convênios e da Diretoria Médica, seguindo os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 447/2012.

É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e o cronograma do processo seletivo. Com a prorrogação, o resultado final será divulgado no dia 20 de outubro e a contratação dos classificados será feita no dia 23 de outubro. O novo calendário foi publicado no Diário Oficial do dia 17 de setembro.