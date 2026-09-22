Niterói: evento reuniu milhares de pessoas, contou com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciaisDivulgação/Ascom
São Gonçalo comemora seus 136 anos com tradicional desfile no Centro
Milhares de pessoas celebraram o aniversário da cidade; coral da Escola Municipal Alberto Torres deu início à celebração, entoando o hino nacional
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Helicópteros da PM sobrevoam bairros de São Gonçalo nesta terça-feira
Duas aeronaves foram vistas em baixa altitude desde as 6h; corporação informou que não realiza operação na região, mas não detalhou o motivo dos voos
Dia da Defesa da Fauna destaca trabalho da ASAS na proteção de animais
Data celebrada hoje reforça a importância das ações de resgate, reabilitação e devolução de espécies à natureza em São Gonçalo e região
Funasg prorroga prazo para inscrições em processo de contratação de médicos
Inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de ginecologistas irão até o dia 30 de setembro
Muros viram sala de aula com o Circuito Pedagógico Cidade Ilustrada
Iniciativa leva alunos da rede municipal para conhecer a história da cidade através de 13 painéis de arte urbana
Mulher é baleada no Barro Vermelho e é socorrida pelo Samu
Vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Central; circunstâncias do disparo ainda não foram esclarecidas
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