Niterói: evento reuniu milhares de pessoas, contou com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais - Divulgação/Ascom

Niterói: evento reuniu milhares de pessoas, contou com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciaisDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 16:09 | Atualizado 22/09/2026 16:12

Em homenagem ao aniversário de 136 anos de emancipação político-administrativa de São Gonçalo , nesta terça-feira (22), aconteceu o tradicional Desfile Cívico-Militar, no Centro da cidade. O evento, que reuniu milhares de pessoas, contou com a apresentação de tropas das Forças Armadas e instituições militares e assistenciais, entidades representativas da sociedade civil, de ensino e de saúde. O coral da Escola Municipal Alberto Torres deu início à celebração, entoando o hino nacional no hasteamento da bandeira, ao lado da Orquestra Municipal de São Gonçalo.

“O desfile cívico-militar é uma tradição que faz parte das celebrações do aniversário da cidade. Fico muito feliz em ver os alunos cantando o hino Nacional, ver as Forças Armadas, as escolas e as instituições desfilando com tanto comprometimento. Com certeza é um momento memorável para todos, um evento de extrema importância para São Gonçalo”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Vinte e oito escolas municipais participaram do evento, que também contou com a presença de policiais militares do 7º BPM e do 1° BPM; do Batalhão de Polícia de Choque; do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM); do Corpo de Bombeiros; da Tropa de Reforço da Marinha, da Banda da Artilharia Divisionária da 1ª Divisão do Exército, de agentes da Guarda Municipal, integrantes da Associação dos Reservistas e Amigos do 1º Batalhão de Guarda AR1BG, entidades da sociedade civil, instituições assistenciais e motorizados.

“É um sentimento de gratidão, 136 anos de um povo muito trabalhador, acolhedor e que merece todos os investimentos na Educação, na Saúde, nas obras de infraestrutura. A gente espera conseguir fazer muito mais, estamos pleiteando os royalties para investir muito mais na cidade”, disse o vice-prefeito João Ventura.

Mais de 500 colaboradores de várias secretarias da Prefeitura foram envolvidos na solenidade. O desfile contou com o apoio da concessionária Águas do Rio, na distribuição de água para a população, e da Cruz Vermelha.