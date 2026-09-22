Niterói: helicópteros foram vistos sobrevoando bairros como Porto Novo, Porto Velho, Gradim, Neves, Paraíso e Boa Vista - Reprodução/A Tribuna

Niterói: helicópteros foram vistos sobrevoando bairros como Porto Novo, Porto Velho, Gradim, Neves, Paraíso e Boa VistaReprodução/A Tribuna

Publicado 22/09/2026 13:18 | Atualizado 22/09/2026 16:04





Uma das aeronaves seria um helicóptero modelo Esquilo, utilizado pela PMERJ em ações de patrulhamento. A outra seria um UH-1H/Huey I, conhecido como “Sapão” ou “Caveirão do Ar”, modelo blindado empregado pela corporação principalmente em operações em áreas com maior risco de confrontos e disparos de arma de fogo.



Aeronaves foram vistas em diferentes bairros

Dois helicópteros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) sobrevoam, desde as 6h desta terça-feira (22), bairros de São Gonçalo próximos à Baía de Guanabara. A movimentação chamou a atenção de moradores e continuava até a publicação desta matéria.Uma das aeronaves seria um helicóptero modelo Esquilo, utilizado pela PMERJ em ações de patrulhamento. A outra seria um UH-1H/Huey I, conhecido como “Sapão” ou “Caveirão do Ar”, modelo blindado empregado pela corporação principalmente em operações em áreas com maior risco de confrontos e disparos de arma de fogo.

Os helicópteros foram vistos sobrevoando bairros como Porto Novo, Porto Velho, Gradim, Neves, Paraíso e Boa Vista, além de áreas próximas à Praia da Luz, na região da Baía de Guanabara. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou, em nota, que não realiza operação na região. A corporação, porém, não explicou o motivo dos voos em baixa altitude nem informou qual atividade estava sendo realizada pelas duas aeronaves. Até a publicação desta matéria, os helicópteros continuavam sobrevoando a região.

Assunto gerou repercussão nas redes

A movimentação aérea sobre São Gonçalo dominou as redes sociais e virou assunto entre moradores da região. Vídeos publicados no X e no Instagram mostram ao menos duas aeronaves realizando voos baixos, o que rapidamente despertou curiosidade e especulações.



Nos comentários, internautas relataram surpresa com o barulho incomum e tentaram identificar o modelo das aeronaves, enquanto outros buscavam informações sobre operações policiais ou treinamentos militares. Em grupos locais, o tema ganhou ainda mais força, com moradores compartilhando imagens feitas de diferentes bairros, como Neves, Zé Garoto e Alcântara. O clima predominante foi de alerta e expectativa. Perfis de notícias da região também repercutiram o caso, reforçando a busca por esclarecimentos. A movimentação continuou entre os assuntos mais comentados da manhã, evidenciando como episódios desse tipo rapidamente se transformam em pauta coletiva no ambiente digital.