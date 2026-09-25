Além de se caracterizarem como Lula, apoiadores também poderão participar fantasiados do candidato ao governo de MG - Redes sociais / Reprodução

Além de se caracterizarem como Lula, apoiadores também poderão participar fantasiados do candidato ao governo de MGRedes sociais / Reprodução

Publicado 25/09/2026 09:52

Um " concurso de sósias " do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá acontecer neste domingo (27), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento é organizado pelo Bloco da Bicicletinha e ocorre na reta final da campanha eleitoral.