Além de se caracterizarem como Lula, apoiadores também poderão participar fantasiados do candidato ao governo de MGRedes sociais / Reprodução
A programação começa às 10h, com concentração na Praça da Liberdade. Ao meio-dia, os participantes fazem a primeira parada na Praça Raul Soares, onde será realizado o concurso de sósias. Depois, o grupo segue em direção à Praça da Estação, encerrando o percurso.
Além de se caracterizarem como Lula, os apoiadores também poderão participar fantasiados do candidato ao governo de Minas Gerais pelo PT, Patrus Ananias. A proposta é que os participantes utilizem diferentes recursos para representar os políticos, incluindo fantasias, máscaras, discursos e performances.
O momento de se fantasiar foi apelidado de "Concurso Convoque seu Lula", em referência à música "Convoque seu Buda", do rapper Criolo. A escolha do nome também faz parte da proposta de caracterização do ato, que mistura a atividade política com elementos culturais e de entretenimento.
Segundo a organização, os manifestantes não precisam estar de bicicleta para participar da programação. Apesar de o evento ser promovido pelo Bloco da Bicicletinha, pessoas que não utilizarem o meio de transporte também poderão integrar o percurso e participar das atividades previstas.
A escolha do "sósia" será feita de maneira informal, pelos próprios participantes. A definição deve ocorrer por meio de aplausos e torcida, sem critérios formais de avaliação ou comissão julgadora. Também não haverá premiação para o participante escolhido.
A atividade integra a agenda de "brigada de agitação e propaganda" da campanha petista em Minas Gerais. A programação ocorre durante o período eleitoral e reúne atividades de mobilização e participação de apoiadores nas ruas de Belo Horizonte.
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