Zema disse que não houve rompimento com Flávio Bolsonaro - Reprodução / Youtube

Zema disse que não houve rompimento com Flávio BolsonaroReprodução / Youtube

Publicado 24/09/2026 21:57

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema , afirmou ontem que apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após voltar a cobrar explicações de pessoas que tiveram proximidade com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Leia mais: Datafolha: No 2º turno, Lula tem 47% e Flávio tem 45%



"Minha vida política é combater o PT. Eu fui ser governador de Minas Gerais, fui eleito e reeleito para combater o PT, que destruiu Minas e está destruindo o Brasil. Quem estiver contra o PT terá o meu apoio", disse Zema em entrevista à Jovem Pan Campinas.



Questionado diretamente se apoiaria Flávio em uma disputa contra Lula, Zema respondeu que sim. Ao ser indagado se manteria a posição, apesar das críticas feitas ao senador, afirmou: "Mesmo após. O PT é uma máquina de destruição. Para mim, onde tiver o PT, eu estou contra".



Antes de confirmar o apoio, o candidato do Novo disse que não deixaria de criticar pessoas que mantiveram relações com Vorcaro "Nunca vou elogiar quem tem envolvimento com bandido. Se alguém da minha família se envolver com bandido, eu desabono e critico", declarou.



A declaração foi dada após a revelação de que Flávio Bolsonaro viajou com a mulher e as duas filhas, em janeiro de 2025, em uma aeronave cuja operadora tinha Vorcaro como sócio. O senador afirmou que recebeu uma carona de um amigo e disse não ter tido contato com o banqueiro. "Minha vida política é combater o PT. Eu fui ser governador de Minas Gerais, fui eleito e reeleito para combater o PT, que destruiu Minas e está destruindo o Brasil. Quem estiver contra o PT terá o meu apoio", disse Zema em entrevista à Jovem Pan Campinas.Questionado diretamente se apoiaria Flávio em uma disputa contra Lula, Zema respondeu que sim. Ao ser indagado se manteria a posição, apesar das críticas feitas ao senador, afirmou: "Mesmo após. O PT é uma máquina de destruição. Para mim, onde tiver o PT, eu estou contra".Antes de confirmar o apoio, o candidato do Novo disse que não deixaria de criticar pessoas que mantiveram relações com Vorcaro "Nunca vou elogiar quem tem envolvimento com bandido. Se alguém da minha família se envolver com bandido, eu desabono e critico", declarou.A declaração foi dada após a revelação de que Flávio Bolsonaro viajou com a mulher e as duas filhas, em janeiro de 2025, em uma aeronave cuja operadora tinha Vorcaro como sócio. O senador afirmou que recebeu uma carona de um amigo e disse não ter tido contato com o banqueiro.

Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto, ante 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em eventual segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24.



Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.



No levantamento anterior, divulgado em 17 de setembro, Lula tinha 46% e Flávio, 44%. Ambos oscilaram um ponto porcentual para cima, mantendo a distância de dois pontos entre eles.



Os entrevistados que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois passaram de 8% para 7%. Os indecisos permaneceram em 1%.