Apostas da Mega-Sena podem ser feitas a partir de R$ 6 - Agência Brasil

Apostas da Mega-Sena podem ser feitas a partir de R$ 6Agência Brasil

Publicado 24/09/2026 21:46

O prêmio principal da Mega-Sena ficou novamente sem ganhador no sorteio realizado nesta quinta-feira (24). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.062, e o valor previsto para o próximo concurso subiu para R$ 45 milhões.

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Os números sorteados foram 05 - 09 - 11 - 17 - 18 -38.

Os números sorteados foram 05 - 09 - 11 - 17 - 18 -38.

Na segunda faixa de premiação, 86 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 19.736,75 cada. Outras 5.065 apostas acertaram quatro números, com prêmio individual de R$ 552,38.

Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (26), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



O próximo sorteio será realizado a partir das 11h de domingo. Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 45 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.



Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Últimos vencedores

Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas do Concurso 3.059 da Mega-Sena sorteadas na última quinta-feira (17). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.

Antes disso, um apostador de Blumenau, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no início de agosto, e recebeu o prêmio acumuladode R$ 57.261.598,10.

Segundo a Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.



O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.



Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.

*Com informações da Agência Brasil

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, com supervisão de Marlucio Luna