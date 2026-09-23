Durante a capacitação, os participantes aprenderão a proteger computadores, celulares e dados pessoais - Divulgação

Durante a capacitação, os participantes aprenderão a proteger computadores, celulares e dados pessoaisDivulgação

Publicado 23/09/2026 11:20

Estão abertas as inscrições para o curso de Introdução à Segurança Digital, oferecido pela Cisco em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). A capacitação é gratuita, totalmente on-line e pode ser feita por qualquer interessado, sem necessidade de ser aluno da rede. O cadastro deve ser feito diretamente no site oficial da Cisco

As aulas já começaram e seguem até 4 de outubro. Os interessados podem se inscrever até o último dia do curso, mas precisam concluir todas as atividades obrigatórias até a mesma data. A proposta é ensinar, de forma prática, como identificar situações de risco e adotar medidas para navegar na internet com mais segurança.



Durante a capacitação, os participantes aprenderão a proteger computadores, celulares e dados pessoais. Entre os conteúdos estão a identificação de possíveis ameaças, a alteração de códigos PIN do Windows e a atualização do roteador.



O curso também aborda temas relacionados ao uso seguro da internet, como privacidade, identificação de informações falsas, dark web, deepfakes e desinformação.

Como funciona

Com duração de seis horas, o curso conta com exercícios interativos, vídeos e dicas. As atividades podem ser realizadas de forma independente, pelo computador ou celular, sem a necessidade de participar de videochamadas em horários fixos. Dessa forma, cada participante pode organizar a própria rotina de estudos.



Para obter o certificado internacional, é necessário concluir os módulos, responder aos questionários, preencher a pesquisa de conclusão e realizar o exame final, alcançando a nota mínima exigida pela parceria.



Os estudantes que cumprirem todos os requisitos estarão aptos a participar da fase de seleção, realizada pela própria Cisco, que pode proporcionar oportunidades de estágio ou emprego no setor.



Os participantes também terão acesso a materiais didáticos e suporte por meio de um canal no Telegram.