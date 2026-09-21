Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
SMTE
Para esse público, também estão abertas 14 vagas de auxiliar de loja, oito de operador de caixa e cinco de auxiliar de cozinhas, entre outras possibilidades. As oportunidades permitem que trabalhadores sem experiência anterior encontrem opções de entrada no mercado.
Quem já possui experiência profissional também encontra espaço na lista. O cargo de auxiliar de loja concentra 100 vagas. Há ainda oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), copeira de hospital (6), operador de loja (5) e cozinheiro hospitalar (3), além de outras funções.
Outro grupo contemplado pela relação é o de pessoas com deficiência. São 448 oportunidades distribuídas em diferentes ocupações. Entre os destaques estão 150 vagas para auxiliar de serviços gerais e outras 50 para operador de caixa e operador de supermercado. A lista inclui ainda três vagas para auxiliar de processos metalúrgicos e mecânico e uma para assistente de planejamento.
Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.
Setrab
Na região do Médio Paraíba, foram captadas 41 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. Já na região Serrana, há 126 vagas, também com essa mesma remuneração, para as posições de ajudante de reflorestamento, auxiliar de manutenção predial e confeiteiro.
CIEE
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (9), Contabilidade (2), Farmácia (2), Comunicação (1), Direito (1) e Engenharia de Produção (1).
Em Resende, as vagas são para Pedagogia (7), Administração (1), Construção Civil (1) e Enfermagem (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (3), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (19), Pedagogia (7), Produção Mecânica (4), Contabilidade (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1), Informática (1), Letras (1) e Psicologia (1).
Em Niterói, há vagas para Administração (14), Construção Civil (5), Contabilidade (5), Marketing (4), Pedagogia (5), Letras (3), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteca e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Comunicação (1), Esportes (1), Farmácia (1), Informática (1) e Telecomunicações (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (7), Pedagogia (2) e Marketing (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (8), Contabilidade (5), Marketing (3), Pedagogia (3), Farmácia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Química (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (5), Licenciatura (1) e Meio Ambiente (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (63), Administração (6), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).
Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).
Em Teresópolis, há vagas para Administração (10), Direito (1), Informática (1) e Turismo e Hotelaria (1).
No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (350), Ensino Médio (153), Técnico em Administração (12), Técnico em Saúde (11), Técnico em Segurança (8), Técnico em Informática (4), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Marketing (1) e Técnico em Química (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (18), Ensino Médio (16) e Técnico em Meio Ambiente (1).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (3) e Técnico em Administração (1).
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (39), Aprendiz (10) e Técnico em Administração (3).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (41), Ensino Médio (17), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (40), Aprendiz (24), Técnico em Administração (1), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (12).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (21), Ensino Médio (11), Técnico em Saúde (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (18) e Ensino Médio (6).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (4).
Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).
Mudes
As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (44), Ciências Contábeis (9) e Economia (1). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.
As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (12) e superior (2).
Acerta Consultoria
Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.
As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Sudoeste e Zona Norte. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da consultoria.