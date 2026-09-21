Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis - Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Setores como serviços, vendas, comércio e construção civil concentram parte das vagas disponíveis Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/09/2026 18:37

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem, esta semana, 4.928 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade . As vagas são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

SMTE

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece, nesta semana, 1.312 oportunidades. A relação contempla diferentes níveis de experiência e áreas de atuação, com destaque para as 700 vagas de operador de teleatendimento voltadas a quem procura o primeiro emprego.



Para esse público, também estão abertas 14 vagas de auxiliar de loja, oito de operador de caixa e cinco de auxiliar de cozinhas, entre outras possibilidades. As oportunidades permitem que trabalhadores sem experiência anterior encontrem opções de entrada no mercado.



Quem já possui experiência profissional também encontra espaço na lista. O cargo de auxiliar de loja concentra 100 vagas. Há ainda oportunidades para auxiliar de serviços gerais (10), copeira de hospital (6), operador de loja (5) e cozinheiro hospitalar (3), além de outras funções.



Outro grupo contemplado pela relação é o de pessoas com deficiência. São 448 oportunidades distribuídas em diferentes ocupações. Entre os destaques estão 150 vagas para auxiliar de serviços gerais e outras 50 para operador de caixa e operador de supermercado. A lista inclui ainda três vagas para auxiliar de processos metalúrgicos e mecânico e uma para assistente de planejamento.





Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro. Os interessados podem consultar as vagas e se candidatar pelo portal Oportunidades Cariocas . Também é possível procurar uma unidade da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário levar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (Ciad), na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), oferece 1.573 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

A Região Metropolitana oferece oportunidades com remuneração entre dois e três salários mínimos (R$ 3.242 a R$ 4.863) para a função de cozinheiro de restaurante, que exige experiência anterior e o Ensino Médio completo. Na mesma região, também há oportunidades com salários de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242) para as funções de auxiliar de mecânico, bombeiro hidráulico e estoquista, destinadas a candidatos com experiência e diferentes níveis de escolaridade. Para pessoas com deficiência (PcD), são 135 vagas para diferentes funções e remunerações.



Na região do Médio Paraíba, foram captadas 41 oportunidades, com salários de um a dois mínimos. Já na região Serrana, há 126 vagas, também com essa mesma remuneração, para as posições de ajudante de reflorestamento, auxiliar de manutenção predial e confeiteiro.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , da Secretaria de Trabalho e Renda.

CIEE



O CIEE/RJ está com 1.817 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 936 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 881 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.

No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (183), Pedagogia (70), Direito (68), Contabilidade (50), Farmácia (34), Esportes (32), Construção Civil (28), Informática (28), Arquitetura e Urbanismo (27), Design (24), Marketing (21), Enfermagem (15), Comunicação (16), Engenharia de Produção (11), Gastronomia (7), Psicologia (7), Biomedicina (6), Meio Ambiente (6), Nutrição (7), Produção Mecânica (4), Turismo e Hotelaria (3), Economia (3), Elétrica-Eletrônica (3), Química (5), Biologia (2), Comércio Exterior (2), Engenharia Ambiental (2), Geomática (2), Recursos Humanos (2), Fisioterapia (1), Licenciatura (1), Projetos - Superior (1) e Relações Internacionais (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (9), Contabilidade (2), Farmácia (2), Comunicação (1), Direito (1) e Engenharia de Produção (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (7), Administração (1), Construção Civil (1) e Enfermagem (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (3), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (19), Pedagogia (7), Produção Mecânica (4), Contabilidade (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1), Informática (1), Letras (1) e Psicologia (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (14), Construção Civil (5), Contabilidade (5), Marketing (4), Pedagogia (5), Letras (3), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biblioteca e Arquivologia (1), Biomedicina (1), Comunicação (1), Esportes (1), Farmácia (1), Informática (1) e Telecomunicações (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (7), Pedagogia (2) e Marketing (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (8), Contabilidade (5), Marketing (3), Pedagogia (3), Farmácia (2), Construção Civil (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Química (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (5), Licenciatura (1) e Meio Ambiente (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (63), Administração (6), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1) e Engenharia de Produção (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).



Em Teresópolis, há vagas para Administração (10), Direito (1), Informática (1) e Turismo e Hotelaria (1).



No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (350), Ensino Médio (153), Técnico em Administração (12), Técnico em Saúde (11), Técnico em Segurança (8), Técnico em Informática (4), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Elétrica-Eletrônica (2), Técnico em Marketing (1) e Técnico em Química (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (18), Ensino Médio (16) e Técnico em Meio Ambiente (1).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4), Ensino Médio (3) e Técnico em Administração (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (39), Aprendiz (10) e Técnico em Administração (3).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (41), Ensino Médio (17), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Química (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (40), Aprendiz (24), Técnico em Administração (1), Técnico em Mecânica (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Aprendiz (12) e Ensino Médio (12).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (21), Ensino Médio (11), Técnico em Saúde (4), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (5) e Ensino Médio (1).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (18) e Ensino Médio (6).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (4).



Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).

Mudes

A Fundação Mudes oferece 169 oportunidades, sendo 108 para estágio nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.



As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (44), Ciências Contábeis (9) e Economia (1). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 33 vagas.

Há sete oportunidades de estágio no Ensino Médio, além de 13 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Também há oportunidades para cursos técnicos, que somam 42 vagas, sendo dez para técnico em Administração (10) e quatro para técnico em Eletrônica (4). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 15 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (12) e superior (2).

Para se candidatar, basta acessar o site

Acerta Consultoria





Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.



As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Sudoeste e Zona Norte. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e A Acerta Consultoria está com 57 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades contemplam diferentes áreas, como atendimento, cozinha, salão, delivery, liderança e serviços gerais, e estão distribuídas por bairros e centros comerciais de diferentes regiões da cidade.Entre os cargos disponíveis estão chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha, sushiman, auxiliar de serviços gerais, gerente, gelateiro, cozinheiro, chefe de fila, barback, hostess, confeiteira, pizzaiolo, copeiro, líder de loja, motorista, cumim, auxiliar de salada, churrasqueiro, líder de atendimento, costureira pilotista e operador de delivery.As vagas são para unidades localizadas na Zona Sul, Sudoeste e Zona Norte. Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis e realizar a inscrição pela plataforma de recrutamento da consultoria

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral