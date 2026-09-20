Mutirão de renegociação do Procon vai de 22 a 24 de setembro em todo o estado, com exceção da capital - Divulgação

Mutirão de renegociação do Procon vai de 22 a 24 de setembro em todo o estado, com exceção da capitalDivulgação

Publicado 20/09/2026 11:31

Mutirão Estadual de Negociação de Dívidas chega, nesta terça-feira (22), a 91 municípios da Região Metropolina e interior do Rio de Janeiro. O evento é promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (PROCON-RJ). A ação, que acontece até quinta-feira (24), reúne mais de 40 empresas e instituições para auxiliar consumidores na regularização de pendências financeiras,

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Na capital, onde o



Bancos e empresas prestadoras de serviços, incluindo concessionárias de energia, gás e água, estiveram entre os segmentos mais procurados pelos consumidores durante a ação na capital. Na capital, onde o mutirão foi realizado entre os dias 15 e 18 de setembro , foram negociados mais de R$ 2,238.840,15 milhões em dívidas, com 534 acordos firmados. Em determinados casos, os consumidores obtiveram descontos superiores a 90% no valor dos débitos.Bancos e empresas prestadoras de serviços, incluindo concessionárias de energia, gás e água, estiveram entre os segmentos mais procurados pelos consumidores durante a ação na capital.

Negociações seguem de 22 a 24 de setembro

Na próxima semana, moradores da Região Metropolitana e do interior do Rio poderão negociar débitos diretamente com os credores, com acesso a descontos, condições especiais de pagamento e alternativas para reorganizar a vida financeira.



Entre os participantes estão bancos, operadoras de telefonia, concessionárias de água, energia e gás, instituições de ensino e empresas do varejo.

Além da negociação de débitos, o mutirão oferece orientações sobre planejamento do orçamento familiar, prevenção ao endividamento excessivo e mecanismos de proteção previstos na Lei do Superendividamento.

Como participar

Nos municípios onde o atendimento ocorrerá nos cartórios de protesto, a negociação será restrita a dívidas protestadas e respectivos emolumentos.





Os consumidores devem consultar previamente os endereços de atendimento e a lista de empresas participantes no As senhas serão distribuídas das 9h às 14h. Para ser atendido, o consumidor deve apresentar documento oficial com foto, CPF e, se possível, contratos, boletos, faturas ou comprovantes relacionados às dívidas.Os consumidores devem consultar previamente os endereços de atendimento e a lista de empresas participantes no link.

Mais de 52 mil vagas são abertas para cursos profissionalizantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 52.713 vagas em cursos presenciais e a distância em diversas unidades da federação. As oportunidades contemplam capacitações gratuitas e pagas, distribuídas entre as unidades físicas da instituição e o Futuro.Digital, plataforma de marketplace educacional da entidade.

Ao todo, 25.243 vagas são ofertadas diretamente pelas escolas regionais do Senai. O portfólio abrange cursos técnicos, formação continuada, aperfeiçoamento, qualificação profissional e programas de aprendizagem industrial voltados a diferentes setores produtivos, como manufatura, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e vestuário.





Outras 27.470 vagas estão centralizadas no ambiente virtual do Futuro.Digital. A plataforma reúne modalidades que vão de microcertificações e cursos de curta duração a programas de extensão, graduação, pós-graduação e MBA. A estrutura contempla 486 turmas em formato totalmente a distância (EAD), 59 semipresenciais e 32 presenciais.



Os interessados em consultar os pré-requisitos, cronogramas de matrícula, valores, matriz curricular, e emissão de certificados e devem acessar o link ou procurar a unidade local do Senai no respectivo estado.

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.



Em 84 anos de história, a rede formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral