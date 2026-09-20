Cefet/RJ abre vagas em curso - Divulgação

Cefet/RJ abre vagas em cursoDivulgação

Publicado 20/09/2026 13:39

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ) encerra, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o curso de audiovisual gratuito "Minuto Escola 2026". Oportunidade é voltada a professores, servidores técnico-administrativos e estudantes de licenciatura da instituição, além de educadores de diferentes etapas da rede pública de ensino.

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O objetivo do programa é fomentar o uso do audiovisual como recurso didático em sala de aula, aplicável a diversas disciplinas e níveis educacionais. A formação busca oferecer aos docentes ferramentas e orientações práticas para integrar a linguagem dos vídeos ao cotidiano e às atividades escolares.



Com certificação reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, os interessados em participar do curso devem consultar o edital diretamente pelo Com carga horária de 40 horas, a capacitação será realizada em formato 100% on-line e conta com sete temporadas de cinco horas de aulas gravadas. A proposta pedagógica combina aulas teóricas e exercícios práticos para introduzir noções básicas de captação de imagens, processos criativos e dinâmicas de montagem audiovisual.O objetivo do programa é fomentar o uso do audiovisual como recurso didático em sala de aula, aplicável a diversas disciplinas e níveis educacionais. A formação busca oferecer aos docentes ferramentas e orientações práticas para integrar a linguagem dos vídeos ao cotidiano e às atividades escolares.Com certificação reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro, os interessados em participar do curso devem consultar o edital diretamente pelo link

Mais de 52 mil vagas são abertas para cursos profissionalizantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 52.713 vagas em cursos presenciais e a distância em diversas unidades da federação. As oportunidades contemplam capacitações gratuitas e pagas, distribuídas entre as unidades físicas da instituição e o Futuro.Digital, plataforma de marketplace educacional da entidade.

Ao todo, 25.243 vagas são ofertadas diretamente pelas escolas regionais do Senai. O portfólio abrange cursos técnicos, formação continuada, aperfeiçoamento, qualificação profissional e programas de aprendizagem industrial voltados a diferentes setores produtivos, como manufatura, tecnologia da informação e comunicação, têxtil e vestuário.

Outras 27.470 vagas estão centralizadas no ambiente virtual do Futuro.Digital. A plataforma reúne modalidades que vão de microcertificações e cursos de curta duração a programas de extensão, graduação, pós-graduação e MBA. A estrutura contempla 486 turmas em formato totalmente a distância (EAD), 59 semipresenciais e 32 presenciais.



Os interessados em consultar os pré-requisitos, cronogramas de matrícula, valores, matriz curricular, e emissão de certificados e devem acessar o link ou procurar a unidade local do Senai no respectivo estado.

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do país e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais.

Em 84 anos de história, a rede formou mais de 92 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.