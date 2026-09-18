Ao todo, 450 professores de inglês serão selecionados para participar de uma formação on-line e gratuita - Arquivo / Agência Brasil

Ao todo, 450 professores de inglês serão selecionados para participar de uma formação on-line e gratuitaArquivo / Agência Brasil

Publicado 18/09/2026 11:06

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil estão com inscrições abertas para o programa Access for Teachers 2026–2027. Ao todo, 450 professores de inglês serão selecionados para participar de uma formação on-line e gratuita voltada ao desenvolvimento profissional.

O curso terá 86 horas de duração e será realizado entre novembro de 2026 e junho de 2027. As inscrições podem ser feitas até 4 de outubro deste ano. A lista de selecionados começa a ser divulgada a partir do dia 19 do mesmo mês.

Podem participar professores que estejam em exercício da docência de Língua Inglesa, com vínculo efetivo ou temporário com a instituição de ensino. O programa é voltado principalmente a profissionais com nível básico de proficiência no idioma, entre A1 e A2, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas.

A programação contará com encontros remotos ao vivo e atividades assíncronas, com conteúdos voltados à aplicação de novas práticas no ensino do idioma.

Entre os temas previstos estão metodologias ativas, letramento digital, inteligência artificial aplicada ao ensino de inglês, gamificação e aprendizagem baseada em projetos e tarefas.

As atividades de formação terão início nos dias 5 e 7 de novembro de 2026, conforme a turma, e serão encerradas em 5 e 7 de junho de 2027. A cerimônia de encerramento está prevista para 18 de junho.

Segundo Emily Ferlis, diretora do Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o programa busca ampliar o repertório dos professores e fortalecer as práticas utilizadas em sala de aula.



"O Access for Teachers oferece aos professores oportunidades para fortalecer sua prática em sala de aula e ampliar seu repertório de metodologias e ferramentas para o ensino de inglês. O programa também promove o intercâmbio profissional e intercultural entre educadores brasileiros e parceiros ligados aos Estados Unidos", afirmou.