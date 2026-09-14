Oportunidades para diversos níveis de escolaridade e de experiência - Divulgação

Oportunidades para diversos níveis de escolaridade e de experiênciaDivulgação

Publicado 14/09/2026 19:26

O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 3.262 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade . As oportunidades são voltadas também para pessoas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando, esta semana, 1605 oportunidades de emprego formal. A Região Metropolitana concentra 88,8% das oportunidades celetistas.



Para pessoas com deficiência (PcDs), na Região Metropolitana, há 114 vagas, entre atendente de lojas, auxiliar administrativo e operador de caixa. Os salários chegam a R$ 3.242. Para ampla concorrência, há chances para auxiliar de cozinha, motorista de caminhão e auxiliar de limpeza, com remuneração de até três salários mínimos (R$ 4.863).



Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 30 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já no Norte Fluminense, há uma vaga de enxugador e acabador na lavagem de veículos, com remuneração de um salário mínimo (R$ 1.621). Na Região Serrana, por sua vez, a captação de vagas reuniu 147 posições em Teresópolis. Entre elas, há oportunidades para ajudante de padeiro, balconista, confeiteiro e gerente administrador, com salário médio de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas , da Secretaria de Trabalho e Renda.

CIEE



O CIEE/RJ está com 1.657 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 837 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 798 são para estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.

No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (177), Direito (63), Pedagogia (60), Contabilidade (42), Informática (27), Esportes (29), Construção Civil (22), Arquitetura e Urbanismo (16), Comunicação (16), Design (16), Marketing (19), Engenharia de Produção (10), Enfermagem (13), Farmácia (6), Biomedicina (6), Gastronomia (7), Produção Mecânica (6), Química (5), Nutrição (6), Veterinária (4), Economia (3), Meio Ambiente (3), Atendimento ao cliente (2), Biologia (2), Comércio Exterior (2), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia Ambiental (2), Fisioterapia (2), Geomática (2), Recursos Humanos (2), Secretariado (2), Turismo e Hotelaria (2), Licenciatura (1), Moda (1), Projetos - Superior (1) e Relações Internacionais (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (12), Farmácia (2), Biomedicina (1), Comunicação (1) e Contabilidade (1).



Em Resende, as vagas são para Administração (3), Direito (3), Pedagogia (8), Construção Civil (1) e Enfermagem (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (7), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (19), Pedagogia (8), Produção Mecânica (7), Contabilidade (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1) e Psicologia (1).



Em Niterói, há vagas para Administração (12), Construção Civil (5), Contabilidade (4), Marketing (4), Pedagogia (4), Letras (3), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biomedicina (1), Comunicação (1), Esportes (1) e Telecomunicações (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6), Pedagogia (2) e Marketing (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (8), Administração (5), Contabilidade (4), Química (2), Construção Civil (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Farmácia (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (6), Licenciatura (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (74), Administração (5), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1) e Comunicação (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).



Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).



No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (274), Ensino Médio (141), Técnico em Administração (11), Técnico em Saúde (9), Técnico em Segurança (8), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Marketing (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (42), Aprendiz (12), Técnico em Administração (4) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (41), Ensino Médio (20), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (44), Aprendiz (23), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (12) e Aprendiz (6).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (23), Ensino Médio (10), Técnico em Saúde (4), Técnico em Administração (3) e Técnico em Informática (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4), Ensino Médio (3) e Técnico em Administração (2).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (17) e Ensino Médio (4).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Ensino Médio (3) e Aprendiz (1).



Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (3).

*Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Larissa Amaral