Oportunidades para diversos níveis de escolaridade e de experiênciaDivulgação
Setrab
Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 30 oportunidades, com salário médio de R$ 3.242 e exigência do Ensino Fundamental completo. Já no Norte Fluminense, há uma vaga de enxugador e acabador na lavagem de veículos, com remuneração de um salário mínimo (R$ 1.621). Na Região Serrana, por sua vez, a captação de vagas reuniu 147 posições em Teresópolis. Entre elas, há oportunidades para ajudante de padeiro, balconista, confeiteiro e gerente administrador, com salário médio de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).
CIEE
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (12), Farmácia (2), Biomedicina (1), Comunicação (1) e Contabilidade (1).
Em Resende, as vagas são para Administração (3), Direito (3), Pedagogia (8), Construção Civil (1) e Enfermagem (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (7), Direito (1), Informática (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (19), Pedagogia (8), Produção Mecânica (7), Contabilidade (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1) e Psicologia (1).
Em Niterói, há vagas para Administração (12), Construção Civil (5), Contabilidade (4), Marketing (4), Pedagogia (4), Letras (3), Gastronomia (2), Recursos Humanos (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biomedicina (1), Comunicação (1), Esportes (1) e Telecomunicações (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6), Pedagogia (2) e Marketing (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Pedagogia (8), Administração (5), Contabilidade (4), Química (2), Construção Civil (1), Direito (1), Engenharia de Produção (1) e Farmácia (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (6), Licenciatura (1) e Pedagogia (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (74), Administração (5), Psicologia (2), Arquitetura e Urbanismo (1) e Comunicação (1).
Em Três Rios, há oportunidades para Administração (11), Direito (1) e Informática (1).
Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).
No Rio de Janeiro, há vagas para Aprendiz (274), Ensino Médio (141), Técnico em Administração (11), Técnico em Saúde (9), Técnico em Segurança (8), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Elétrica-Eletrônica (4), Técnico em Informática (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Marketing (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (24), Ensino Médio (7), Técnico em Administração (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (2).
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (42), Aprendiz (12), Técnico em Administração (4) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (41), Ensino Médio (20), Técnico em Logística (3), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Meio Ambiente (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Niterói, há vagas para Ensino Médio (44), Aprendiz (23), Técnico em Administração (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (12) e Aprendiz (6).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Aprendiz (23), Ensino Médio (10), Técnico em Saúde (4), Técnico em Administração (3) e Técnico em Informática (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (4), Ensino Médio (3) e Técnico em Administração (2).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (17) e Ensino Médio (4).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Ensino Médio (3) e Aprendiz (1).
Em Teresópolis, há vagas para Aprendiz (4) e Ensino Médio (3).