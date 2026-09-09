Candidatos selecionados atuarão em filiais do Prezunic no RioPrezunic/Divulgação
Rede de supermercados realiza feirão de empregos com 300 vagas efetivas
Evento ocorrerá das 8h às 15h, nesta quinta-feira (10), no Prezunic da Rua Uranos, em Olaria, na Zona Norte, próximo à estação do BRT
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Rio começa semana com mais de 4,5 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Rodovia Transolímpica tem três vagas para cargos de supervisão
Oportunidades são para as áreas de manutenção, conservação e tráfego
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Ensino é voltado para homens com mais de 50 anos, incluindo aposentados com objetivo de conseguir renda extra no fim do ano
Empresa de colchões abre vagas para diversas áreas
Oportunidades são para cargos como vendedor, auxiliar de produção e advogado tributário
Trabalha Rio cadastra currículos em três bairros nesta semana
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