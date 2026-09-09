Candidatos selecionados atuarão em filiais do Prezunic no Rio - Prezunic/Divulgação

Candidatos selecionados atuarão em filiais do Prezunic no RioPrezunic/Divulgação

Publicado 09/09/2026 14:41

Rio - A rede de supermercados Prezunic realizará, nesta quinta-feira (10), um feirão de empregos com 300 vagas efetivas para atuação em diferentes regiões da cidade do Rio, incluindo bairros da Zona Sul, o Centro e Jacarepaguá, na Zona Sudoeste.

O evento ocorrerá, das 8h às 15h, no Prezunic da Rua Uranos, em Olaria, na Zona Norte, próximo à estação do BRT Olaria. O processo seletivo contará com a distribuição de 400 senhas. Os interessados deverão levar currículo atualizado, caneta e documento oficial com foto.

As oportunidades disponíveis incluem cargos como operador de perecíveis, operador de supermercado, açougueiro, consultor de adega, fiscal de atendimento, operador administrativo e conferente.

Há também vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD) - que devem apresentar laudo médico com cópia - e ao público 50+.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter ensino médio completo, disponibilidade de horário e experiência prévia nos cargos em que esse requisito for exigido.

A iniciativa faz parte das ações do Prezunic, que integra o grupo varejista Cencosud, para atrair talentos e contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atua. Alinhada ao propósito, a rede investe em programas de formação e capacitação profissional em áreas como padaria e açougue, para ampliar o acesso a novas oportunidades de desenvolvimento profissional.