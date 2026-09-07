Inscrição nos processos seletivos deve ser realizada pela internetDivulgação
As oportunidades são para diferentes cargos, como auxiliar de produção, vendedor, analista people analytics, especialista de dados analytics, advogado especialista tributário, analista contábil, jovem aprendiz administrativo, assistente de suprimentos e muitos outros.
Além do salário, os candidatos podem contar com benefícios, entre eles plano de saúde, plano odontológico, desconto em faculdade e em farmácia e premiação por assiduidade. O pacote, no entanto, varia de acordo com o cargo e região.
Para obter mais informações, incluindo localidade e benefícios, e se candidatar às vagas, basta acessar o site https://www.catho.com.br/vagas/ortobom/. Os interessados devem utilizar os filtros de busca, como localização e setor para encontrar as oportunidades mais alinhadas ao perfil.
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