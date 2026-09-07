Inscrição nos processos seletivos deve ser realizada pela internetDivulgação

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Victor Louro
A empresa do setor de colchões Ortobom está com 67 oportunidades de trabalho abertas em diferentes localidades do país. Há vagas ofertadas em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Goiânia e Manaus.

As oportunidades são para diferentes cargos, como auxiliar de produção, vendedor, analista people analytics, especialista de dados analytics, advogado especialista tributário, analista contábil, jovem aprendiz administrativo, assistente de suprimentos e muitos outros.

Além do salário, os candidatos podem contar com benefícios, entre eles plano de saúde, plano odontológico, desconto em faculdade e em farmácia e premiação por assiduidade. O pacote, no entanto, varia de acordo com o cargo e região.

Para obter mais informações, incluindo localidade e benefícios, e se candidatar às vagas, basta acessar o site https://www.catho.com.br/vagas/ortobom/. Os interessados devem utilizar os filtros de busca, como localização e setor para encontrar as oportunidades mais alinhadas ao perfil.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Marlucio Luna