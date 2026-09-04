Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem e Segurança do Trabalho - Divulgação / Faetec

Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem e Segurança do TrabalhoDivulgação / Faetec

Publicado 04/09/2026 12:49





Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção, Edificações e Eletrotécnica. A formação terá duração de dois ou três semestres letivos.



Alguns dos estudantes selecionados poderão ter acesso a benefícios do programa Edutec, como a Bolsa Permanência mensal, condicionada ao cumprimento dos requisitos do programa, incluindo frequência mínima, e o Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única apenas para os alunos que atenderem a critérios estabelecidos.



O processo seletivo será realizado por sorteio público. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até três opções de unidade de ensino, curso e turno, sendo uma opção em cada rede participante: Faetec, Senai-RJ e Senac-RJ. As inscrições devem ser feitas até 14 de setembro,

Faetec abriu inscrições nesta sexta-feira (04) para 12.109 vagas em cursos técnicos gratuitos destinados a quem já concluiu o ensino médio. As oportunidades serão oferecidas em 87 unidades do Senai-RJ, do Senac-RJ e da Faetec, distribuídas em 28 municípios do Estado do Rio. A iniciativa está vinculada ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção, Edificações e Eletrotécnica. A formação terá duração de dois ou três semestres letivos.Alguns dos estudantes selecionados poderão ter acesso a benefícios do programa Edutec, como a Bolsa Permanência mensal, condicionada ao cumprimento dos requisitos do programa, incluindo frequência mínima, e o Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única apenas para os alunos que atenderem a critérios estabelecidos.O processo seletivo será realizado por sorteio público. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até três opções de unidade de ensino, curso e turno, sendo uma opção em cada rede participante: Faetec, Senai-RJ e Senac-RJ. As inscrições devem ser feitas até 14 de setembro, pela internet

A taxa de inscrição é de R$ 35, mas candidatos com cadastro no CadÚnico, com Número de Identificação Social (NIS) ativo e atualizado, poderão solicitar a isenção.

O edital prevê reserva de vagas para estudantes oriundos da rede pública de ensino, negros, pardos e indígenas, pessoas com deficiência (PcD), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e filhos de servidores efetivos da Faetec.



Serviço



Sorteio público: 19 de setembro

Resultado: 22 de setembro, a partir das 19h

Matrícula: 23 a 30 de setembro

Inscrições: portal da Coseac/UFF — Inscrições: 4 a 14 de setembroSorteio público: 19 de setembroResultado: 22 de setembro, a partir das 19hMatrícula: 23 a 30 de setembroInscrições: portal da Coseac/UFF — http://portal.coseac.uff.br/faetec2026-2/

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci