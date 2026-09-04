Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem e Segurança do TrabalhoDivulgação / Faetec
Entre os cursos oferecidos estão Enfermagem, Logística, Segurança do Trabalho, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento e Controle da Produção, Edificações e Eletrotécnica. A formação terá duração de dois ou três semestres letivos.
Alguns dos estudantes selecionados poderão ter acesso a benefícios do programa Edutec, como a Bolsa Permanência mensal, condicionada ao cumprimento dos requisitos do programa, incluindo frequência mínima, e o Prêmio de Conclusão de Curso, pago em parcela única apenas para os alunos que atenderem a critérios estabelecidos.
O processo seletivo será realizado por sorteio público. Durante a inscrição, o candidato poderá escolher até três opções de unidade de ensino, curso e turno, sendo uma opção em cada rede participante: Faetec, Senai-RJ e Senac-RJ. As inscrições devem ser feitas até 14 de setembro, pela internet.
Serviço
Sorteio público: 19 de setembro
Resultado: 22 de setembro, a partir das 19h
Matrícula: 23 a 30 de setembro
Inscrições: portal da Coseac/UFF — http://portal.coseac.uff.br/faetec2026-2/
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