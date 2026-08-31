Sede da Secretaria de Planejamento e Gestão fica no Centro do Rio, no edifício Estácio de Sá - Reprodução/Denis Gahyva

Sede da Secretaria de Planejamento e Gestão fica no Centro do Rio, no edifício Estácio de SáReprodução/Denis Gahyva

Publicado 31/08/2026 17:59

edital do concurso da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão do Rio (Seplag-RJ) foi publicado nesta segunda-feira (31). São 60 vagas para cargos que exigem formação em nível superior em qualquer área. As inscrições começam no dia 10 de setembro, às 16h, e seguem até 8 de outubro. A prova está marcada para 29 de novembro.

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As oportunidades são para as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista de Planejamento e Orçamento. O salário inicial é de R$ 7.572,50, além de uma gratificação de desempenho que pode chegar a R$ 3.786,25 e de adicional por qualificação. Com isso, a remuneração pode alcançar R$ 11,3 mil, sem considerar o adicional por qualificação.



Do total de vagas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros ou indígenas e 10% àqueles que não possuem renda suficiente para se sustentar, conforme as regras previstas no edital.



O concurso terá provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos e uma prova discursiva. O prazo de validade será de dois anos após a homologação do resultado final, com possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período.



Os dois cargos estão ligados às áreas de planejamento, orçamento e gestão pública. Entre as atividades estão a elaboração e o acompanhamento de planos e projetos do governo estadual, além da organização do orçamento.



Os profissionais também participam da elaboração de instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

As oportunidades são para as carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista de Planejamento e Orçamento. O salário inicial é de R$ 7.572,50, além de uma gratificação de desempenho que pode chegar a R$ 3.786,25 e de adicional por qualificação. Com isso, a remuneração pode alcançar R$ 11,3 mil, sem considerar o adicional por qualificação.Do total de vagas, 5% são reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros ou indígenas e 10% àqueles que não possuem renda suficiente para se sustentar, conforme as regras previstas no edital.O concurso terá provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos e uma prova discursiva. O prazo de validade será de dois anos após a homologação do resultado final, com possibilidade de uma prorrogação pelo mesmo período.Os dois cargos estão ligados às áreas de planejamento, orçamento e gestão pública. Entre as atividades estão a elaboração e o acompanhamento de planos e projetos do governo estadual, além da organização do orçamento.Os profissionais também participam da elaboração de instrumentos como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna