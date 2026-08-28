Trabalha Rio desembarca em cinco pontos da cidade na próxima semana - Divulgação

Trabalha Rio desembarca em cinco pontos da cidade na próxima semanaDivulgação

Publicado 28/08/2026 13:35

Rio - A van do Trabalha Rio desembarca em cinco pontos diferentes da cidade na próxima semana. Entre os dias 1º e 5 de setembro, das 10h às 14h, o serviço móvel de atendimento a candidatos às vagas de emprego passará pelas Zonas Oeste, Norte e Sudoeste.

A programação terá início na terça-feira (1º), na Rua Barcelos Domingos, 53, em frente ao Mega Atacadão, em Campo Grande. Na quinta (3), a equipe estará na Rua Guaraciaba, 699, em Vila Nova, no mesmo bairro. Na sexta-feira (4), o atendimento será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Inhaúma, na Rua Dona Emília, 178.

No sábado (5), o Trabalha Rio terá duas frentes simultâneas: uma na Rua Joaquim Sarmento, 183/195, em Guadalupe, e outra no Instituto Social Fênix, na Rua Florianópolis, 435, na Praça Seca, em Jacarepaguá.

Durante as ações, os trabalhadores podem receber orientação sobre as oportunidades disponíveis e sobre os demais serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE). Para facilitar o atendimento, é recomendado levar documentos pessoais e currículo.

As vagas de emprego também podem ser consultadas e as candidaturas realizadas pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas: https://pref.rio/servicos/trabalho

Além das ações itinerantes, os trabalhadores podem procurar uma das Centrais do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h:

- Centro: Av. Presidente Vargas, 1.997 (CIAD)

- Posto Avançado do Trabalha Rio: Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova

- Campo Grande: Rua Coxilha, s/nº

- Engenho Novo: Rua Vinte e Quatro de Maio, 931

- Ilha do Governador: Estrada do Dendê, 2.080

- Jacarepaguá: Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248

- Santa Cruz: Rua Lopes de Moura, 58

- Tijuca: Rua Camaragibe, 25