Vagas do CIEE são para jovens que buscam uma ingressar no mercado de trabalho - Divulgação

Vagas do CIEE são para jovens que buscam uma ingressar no mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 26/08/2026 17:36

O CIEE Rio realiza nesta quinta-feira (27) um mutirão com mais de 280 vagas para jovens que buscam uma primeira oportunidade de trabalho . O atendimento será das 9h às 15h, no Prédio Escola, na Rua Teófilo Otoni, 123, no Centro do Rio.

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As vagas são para jovens de 18 a 21 anos. Há oportunidades em setores como alimentação, comércio e varejo, produção, turismo e hotelaria, asseio e conservação, postos de combustíveis, elétrica e refrigeração.



Do total de oportunidades, 49 são na área de alimentação, 31 em comércio e varejo, 31 em asseio e conservação, 15 em turismo e hotelaria, 14 para frentista, oito para magarefe, seis para produção e uma para cumim.



Os contratados terão carteira assinada, salário mínimo-hora e auxílio-transporte. As vagas podem mudar ou ser preenchidas ao longo do mutirão, conforme a disponibilidade das empresas. Pessoas com deficiência também podem participar. Para esse público, não há limite de idade.



Para participar, é preciso levar um documento de identificação com foto. O atendimento ocorre pela manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 14h. As vagas são para jovens de 18 a 21 anos. Há oportunidades em setores como alimentação, comércio e varejo, produção, turismo e hotelaria, asseio e conservação, postos de combustíveis, elétrica e refrigeração.Do total de oportunidades, 49 são na área de alimentação, 31 em comércio e varejo, 31 em asseio e conservação, 15 em turismo e hotelaria, 14 para frentista, oito para magarefe, seis para produção e uma para cumim.Os contratados terão carteira assinada, salário mínimo-hora e auxílio-transporte. As vagas podem mudar ou ser preenchidas ao longo do mutirão, conforme a disponibilidade das empresas. Pessoas com deficiência também podem participar. Para esse público, não há limite de idade.Para participar, é preciso levar um documento de identificação com foto. O atendimento ocorre pela manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 14h.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna