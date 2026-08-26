Vagas do CIEE são para jovens que buscam uma ingressar no mercado de trabalhoDivulgação
As vagas são para jovens de 18 a 21 anos. Há oportunidades em setores como alimentação, comércio e varejo, produção, turismo e hotelaria, asseio e conservação, postos de combustíveis, elétrica e refrigeração.
Do total de oportunidades, 49 são na área de alimentação, 31 em comércio e varejo, 31 em asseio e conservação, 15 em turismo e hotelaria, 14 para frentista, oito para magarefe, seis para produção e uma para cumim.
Os contratados terão carteira assinada, salário mínimo-hora e auxílio-transporte. As vagas podem mudar ou ser preenchidas ao longo do mutirão, conforme a disponibilidade das empresas. Pessoas com deficiência também podem participar. Para esse público, não há limite de idade.
Para participar, é preciso levar um documento de identificação com foto. O atendimento ocorre pela manhã, a partir das 9h, e à tarde, a partir das 14h.
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