Oportunidades de trabalho são voltadas tanto para pessoas sem experiência quanto para profissionais - Roberto Moreyra/SMTE

Oportunidades de trabalho são voltadas tanto para pessoas sem experiência quanto para profissionaisRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 24/08/2026 18:35

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 4.247 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

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Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece nesta semana 1.301 vagas de emprego. Desse total, 199 oportunidades são destinadas a pessoas com deficiência.



Para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho e ainda não possuem experiência prévia, estão disponíveis as vagas para a auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, com 80 cada. Repositor tem 70 chances abertas, e auxiliar de depósito, 50, completando um leque de oportunidades voltado a quem busca o primeiro emprego.



Entre as funções que pedem experiência prévia, o maior volume está em atendente de loja, com 100 posições. A lista segue com auxiliar de serviços gerais (10 vagas), copeira de hospital (6) e ajudante de cozinha (3), além de outras chances.



As 199 vagas para pessoas com deficiência se dividem principalmente entre atendente (50), atendente de loja (48), ajudante geral e operador de loja (15 cada) e agente comercial I (1), com outras funções também disponíveis.





As pessoas com deficiência podem enviar currículo para vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro. Interessados podem se inscrever pelo portal Oportunidades Cariocas, no link , ou procurar pessoalmente uma das unidades da Central do Trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, portando RG, CPF, PIS e currículo.As pessoas com deficiência podem enviar currículo para vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda oferece esta semana 1.232 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 84,6% das vagas: são 1.232 chances de trabalho, sendo 141 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para subgerente de loja, polidor de automóveis, vigilante patrimonial e auxiliar de mecânico, com remunerações que podem chegar a dois salários mínimos (R$ 3.242).



Na Região Serrana, todas as 168 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. O maior salário, no valor de R$ 6.484, é oferecido para o cargo de gerente de Recursos Humanos, que exige experiência e o Ensino Superior completo. Existem ainda outras vagas como açougueiro, frentista e repositor com salários, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242).



Já no Médio Paraíba, a captação reuniu 22 oportunidades, como caseiro, padeiro e cozinheiro geral, para diferentes níveis de escolaridade.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, da Secretaria de Trabalho e Renda

CIEE





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (167), Direito (73), Pedagogia (60), Contabilidade (54), Esportes (23), Marketing (21), Arquitetura e Urbanismo (18), Comunicação (17), Construção Civil (21), Informática (12), Química (12), Design (12), Engenharia de Produção (8), Produção Mecânica (8), Meio Ambiente (6), Elétrica-Eletrônica (3), Enfermagem (3), Fisioterapia (1), Gastronomia (4), Nutrição (4), Recursos Humanos (2), Secretariado (2), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (12), Psicologia (2), Odontologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (5), Direito (3), Engenharia Ambiental (2), Meio Ambiente (1) e Licenciatura (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (4), Informática (1) e Nutrição (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (23), Pedagogia (6), Produção Mecânica (7), Contabilidade (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).



Em Niterói, há vagas para Farmácia (12), Administração (7), Construção Civil (6), Contabilidade (6), Marketing (1), Direito (2), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Esportes (1), Informática (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (5) e Engenharia de Produção (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (5), Contabilidade (4), Pedagogia (3), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1) e Química (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (76), Administração (3), Psicologia (2) e Marketing (1).



Já em Três Rios, há oportunidades para Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1). Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11) e Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (188), Ensino Médio (149), Técnico em Administração (15), Técnico em Saúde (11), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Segurança (5), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Marketing (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (25), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (7), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (24), Aprendiz (9), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (31), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Logística (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Saúde (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Niterói, há vagas para Aprendiz (50), Ensino Médio (21), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (6) e Aprendiz (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (21), Técnico em Administração (3) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (3).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (13) e Ensino Médio (2).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).



Já em Teresópolis, há três vagas para Ensino Médio. O CIEE está com 1.494 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Entre elas, 805 oportunidades se destinam a alunos do ensino superior e 689 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.No, há vagas de estágio para Administração (167), Direito (73), Pedagogia (60), Contabilidade (54), Esportes (23), Marketing (21), Arquitetura e Urbanismo (18), Comunicação (17), Construção Civil (21), Informática (12), Química (12), Design (12), Engenharia de Produção (8), Produção Mecânica (8), Meio Ambiente (6), Elétrica-Eletrônica (3), Enfermagem (3), Fisioterapia (1), Gastronomia (4), Nutrição (4), Recursos Humanos (2), Secretariado (2), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).Em, há oportunidades para Administração (12), Psicologia (2), Odontologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (1).Em, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (5), Direito (3), Engenharia Ambiental (2), Meio Ambiente (1) e Licenciatura (1).Em, há oportunidades para Administração (4), Informática (1) e Nutrição (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (23), Pedagogia (6), Produção Mecânica (7), Contabilidade (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).Em, há vagas para Farmácia (12), Administração (7), Construção Civil (6), Contabilidade (6), Marketing (1), Direito (2), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Esportes (1), Informática (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).Em, há oportunidades para Administração (5) e Engenharia de Produção (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (5), Contabilidade (4), Pedagogia (3), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1) e Química (1).Em, há oportunidades para Administração (1) e Pedagogia (1).Em, as vagas são para Pedagogia (76), Administração (3), Psicologia (2) e Marketing (1).Já em, há oportunidades para Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1). Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11) e Veterinária (1).Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, oconcentra vagas para Aprendiz (188), Ensino Médio (149), Técnico em Administração (15), Técnico em Saúde (11), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Segurança (5), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Marketing (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (25), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).Em, são oferecidas vagas para Aprendiz (7), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).Em, há vagas para Ensino Médio (24), Aprendiz (9), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).Em, as oportunidades são para Aprendiz (31), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Logística (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Saúde (1) e Técnico em Segurança (1).Em, há vagas para Aprendiz (50), Ensino Médio (21), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).Em, há oportunidades para Ensino Médio (6) e Aprendiz (1).Em, são oferecidas vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (21), Técnico em Administração (3) e Técnico em Saúde (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (3).Em, há vagas para Aprendiz (13) e Ensino Médio (2).Em, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).Já em, há três vagas para Ensino Médio.

Mudes





Entre as vagas de ensino superior, Administração concentra o maior número, com 43 oportunidades, seguida por Ciências Contábeis (9) e Economia (2). Também há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação.



Para Jovem Aprendiz, são 36 vagas. Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e 38 para alunos de cursos técnicos. Entre as áreas com mais vagas estão Técnico em Administração (12) e Técnico em Eletrônica (4), além de oportunidades para Técnico em Edificações, Contabilidade e Mecânica.



Pessoas com deficiência (PcD) têm 20 vagas disponíveis. Já as oportunidades para contratação pela CLT somam 24, sendo uma para quem tem ensino fundamental, 15 para ensino médio e oito para nível superior.



A candidatura e as etapas dos processos seletivos são feitas de forma remota pelo site da Fundação Mudes. A Fundação Mudes tem 201 oportunidades nesta semana, entre vagas de estágio, Jovem Aprendiz e contratação pela CLT. As bolsas de estágio chegam a R$ 2 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição Entre as vagas de ensino superior, Administração concentra o maior número, com 43 oportunidades, seguida por Ciências Contábeis (9) e Economia (2). Também há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação.Para Jovem Aprendiz, são 36 vagas. Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e 38 para alunos de cursos técnicos. Entre as áreas com mais vagas estão Técnico em Administração (12) e Técnico em Eletrônica (4), além de oportunidades para Técnico em Edificações, Contabilidade e Mecânica.Pessoas com deficiência (PcD) têm 20 vagas disponíveis. Já as oportunidades para contratação pela CLT somam 24, sendo uma para quem tem ensino fundamental, 15 para ensino médio e oito para nível superior.A candidatura e as etapas dos processos seletivos são feitas de forma remota pelo site da Fundação Mudes.

Gerdau





As oportunidades são para estudantes do ensino superior com previsão de formatura entre março de 2028 e dezembro de 2029. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar na cidade escolhida e cumprir uma jornada de seis horas por dia.



Há vagas nas áreas de Engenharia e setores industriais, Comercial, áreas administrativas, Negócios e Tecnologia. A lista completa de cidades e oportunidades está disponível no site de inscrições.



Os estagiários recebem bolsa-auxílio e podem ter benefícios como transporte fretado ou vale-transporte, vale-refeição nas unidades sem refeitório, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e acesso a academias. O pacote também inclui auxílio-farmácia, Einstein Conecta e o Programa +Cuidado, que oferece apoio especializado em questões psicológicas e financeiras. A Gerdau está com 19 vagas de estágio abertas na unidade do Rio de Janeiro, a maioria para estudantes de Engenharia. As inscrições para o programa G.Start vão até 13 de setembro e devem ser feitas pelo site de estágio da Gerdau As oportunidades são para estudantes do ensino superior com previsão de formatura entre março de 2028 e dezembro de 2029. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar na cidade escolhida e cumprir uma jornada de seis horas por dia.Há vagas nas áreas de Engenharia e setores industriais, Comercial, áreas administrativas, Negócios e Tecnologia. A lista completa de cidades e oportunidades está disponível no site de inscrições.Os estagiários recebem bolsa-auxílio e podem ter benefícios como transporte fretado ou vale-transporte, vale-refeição nas unidades sem refeitório, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e acesso a academias. O pacote também inclui auxílio-farmácia, Einstein Conecta e o Programa +Cuidado, que oferece apoio especializado em questões psicológicas e financeiras.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna