Oportunidades de trabalho são voltadas tanto para pessoas sem experiência quanto para profissionaisRoberto Moreyra/SMTE
Entre as funções que pedem experiência prévia, o maior volume está em atendente de loja, com 100 posições. A lista segue com auxiliar de serviços gerais (10 vagas), copeira de hospital (6) e ajudante de cozinha (3), além de outras chances.
As 199 vagas para pessoas com deficiência se dividem principalmente entre atendente (50), atendente de loja (48), ajudante geral e operador de loja (15 cada) e agente comercial I (1), com outras funções também disponíveis.
As pessoas com deficiência podem enviar currículo para vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.
Na Região Serrana, todas as 168 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. O maior salário, no valor de R$ 6.484, é oferecido para o cargo de gerente de Recursos Humanos, que exige experiência e o Ensino Superior completo. Existem ainda outras vagas como açougueiro, frentista e repositor com salários, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 3.242).
Já no Médio Paraíba, a captação reuniu 22 oportunidades, como caseiro, padeiro e cozinheiro geral, para diferentes níveis de escolaridade.
No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (167), Direito (73), Pedagogia (60), Contabilidade (54), Esportes (23), Marketing (21), Arquitetura e Urbanismo (18), Comunicação (17), Construção Civil (21), Informática (12), Química (12), Design (12), Engenharia de Produção (8), Produção Mecânica (8), Meio Ambiente (6), Elétrica-Eletrônica (3), Enfermagem (3), Fisioterapia (1), Gastronomia (4), Nutrição (4), Recursos Humanos (2), Secretariado (2), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biblioteconomia (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (12), Psicologia (2), Odontologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1), Informática (1) e Marketing (1).
Em Resende, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (5), Direito (3), Engenharia Ambiental (2), Meio Ambiente (1) e Licenciatura (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (4), Informática (1) e Nutrição (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (23), Pedagogia (6), Produção Mecânica (7), Contabilidade (3) e Arquitetura e Urbanismo (1).
Em Niterói, há vagas para Farmácia (12), Administração (7), Construção Civil (6), Contabilidade (6), Marketing (1), Direito (2), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Esportes (1), Informática (1), Pedagogia (1) e Recursos Humanos (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (5) e Engenharia de Produção (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (5), Contabilidade (4), Pedagogia (3), Direito (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (1) e Química (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Administração (1) e Pedagogia (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (76), Administração (3), Psicologia (2) e Marketing (1).
Já em Três Rios, há oportunidades para Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1). Em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11) e Veterinária (1).
Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (188), Ensino Médio (149), Técnico em Administração (15), Técnico em Saúde (11), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Segurança (5), Técnico em Mecânica (4), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Marketing (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (25), Ensino Médio (10) e Técnico em Administração (2).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (7), Ensino Médio (2) e Técnico em Saúde (1).
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (24), Aprendiz (9), Técnico em Administração (3) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (31), Ensino Médio (19), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Administração (1), Técnico em Logística (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Saúde (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Niterói, há vagas para Aprendiz (50), Ensino Médio (21), Técnico em Administração (1) e Técnico em Construção Civil (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (6) e Aprendiz (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (21), Técnico em Administração (3) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (9) e Ensino Médio (3).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (13) e Ensino Médio (2).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).
Já em Teresópolis, há três vagas para Ensino Médio.
Entre as vagas de ensino superior, Administração concentra o maior número, com 43 oportunidades, seguida por Ciências Contábeis (9) e Economia (2). Também há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária e Sistemas de Informação.
Para Jovem Aprendiz, são 36 vagas. Há ainda sete oportunidades de estágio para estudantes do ensino médio e 38 para alunos de cursos técnicos. Entre as áreas com mais vagas estão Técnico em Administração (12) e Técnico em Eletrônica (4), além de oportunidades para Técnico em Edificações, Contabilidade e Mecânica.
Pessoas com deficiência (PcD) têm 20 vagas disponíveis. Já as oportunidades para contratação pela CLT somam 24, sendo uma para quem tem ensino fundamental, 15 para ensino médio e oito para nível superior.
A candidatura e as etapas dos processos seletivos são feitas de forma remota pelo site da Fundação Mudes.
As oportunidades são para estudantes do ensino superior com previsão de formatura entre março de 2028 e dezembro de 2029. Também é necessário ter disponibilidade para trabalhar na cidade escolhida e cumprir uma jornada de seis horas por dia.
Há vagas nas áreas de Engenharia e setores industriais, Comercial, áreas administrativas, Negócios e Tecnologia. A lista completa de cidades e oportunidades está disponível no site de inscrições.
Os estagiários recebem bolsa-auxílio e podem ter benefícios como transporte fretado ou vale-transporte, vale-refeição nas unidades sem refeitório, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e acesso a academias. O pacote também inclui auxílio-farmácia, Einstein Conecta e o Programa +Cuidado, que oferece apoio especializado em questões psicológicas e financeiras.
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