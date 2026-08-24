Banco de Empregos reúne centenas de oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Banco de Empregos reúne centenas de oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 24/08/2026 13:31

Rio das Ostras - . O Banco de Empregos reúne, nesta segunda-feira (24), mais de 485 oportunidades para diferentes áreas profissionais, ampliando as possibilidades para quem procura o primeiro emprego, deseja voltar ao mercado ou pretende conquistar uma nova colocação. Uma nova porta para quem busca trabalho está aberta em Rio das Ostras . O Banco de Empregos reúne, nesta segunda-feira (24), mais de 485 oportunidades para diferentes áreas profissionais, ampliando as possibilidades para quem procura o primeiro emprego, deseja voltar ao mercado ou pretende conquistar uma nova colocação.

A lista desta semana contempla funções com diferentes níveis de experiência e perfis profissionais. Entre as oportunidades estão vagas para auxiliar administrativo, gerente de loja, gerente de restaurante, supervisor, vendedor, garçom e inspetor de qualidade, além de outras funções disponíveis no município.

Mais do que uma relação de vagas, o serviço representa uma ponte entre trabalhadores e empresas que procuram novos profissionais. Para quem está em busca de uma oportunidade, manter o currículo atualizado, conferir os requisitos de cada função e comparecer com a documentação necessária pode fazer a diferença no processo de seleção.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para se candidatar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Certificados de qualificação profissional também podem ser apresentados, quando disponíveis.

As oportunidades atendem trabalhadores com diferentes trajetórias. Há funções voltadas a profissionais experientes e também alternativas para quem procura uma primeira oportunidade ou pretende ingressar em uma nova área.

A relação completa das vagas, assim como os requisitos específicos de cada função, pode ser consultada no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras.

Para quem espera uma chance de recomeçar, mudar de área ou dar o primeiro passo na vida profissional, as 487 vagas representam mais do que números. São possibilidades que podem se transformar em renda, experiência, autonomia e novos caminhos.