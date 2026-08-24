Gerdau abre 19 vagas para estágio no Distrito Industrial de Santa CruzDivulgação

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Rodrigo Maciel
Rio - A siderúrgica Gerdau abriu 19 vagas de estágio para estudantes do ensino superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029. Interessados devem ter disponibilidade para atuar seis horas por dia no Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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As oportunidades contam com benefícios como bolsa-auxílio, transporte fretado ou vale-transporte (conforme a região), vale-refeição para unidades sem refeitório, plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, acesso a academias (Wellhub ou TotalPass), auxílio-farmácia, telemedicina pelo Einstein Conecta e o Programa + Cuidado, que oferece apoio psicológico e financeiro a funcionários e dependentes.
As inscrições vão até o dia 13 de setembro e devem ser feitas pelo link.
 * Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Raphael Perucci