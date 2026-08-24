Gerdau abre 19 vagas para estágio no Distrito Industrial de Santa CruzDivulgação
Siderúrgica abre 19 vagas de Estágio no Rio de Janeiro
Oportunidades são voltadas para estudantes do ensino superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029
Siderúrgica abre 19 vagas de Estágio no Rio de Janeiro
Oportunidades são voltadas para estudantes do ensino superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029
Empresa de assistência médica abre 14 vagas para Jovem Aprendiz no Rio
Oportunidades são destinadas a candidatos de 18 a 22 anos; inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas on-line
Programa de Estágio abre mais de 70 vagas para níveis técnico e superior
Oportunidades têm duração de seis meses a dois anos e incluem benefícios; início está previsto para fevereiro de 2027
Trabalha Rio cadastra currículos em cinco bairros nesta semana
Programa será realizado entre segunda e quinta-feira
Rio abre vagas temporárias na Saúde com salários de até R$ 11,6 mil
Seleção também prevê 93 oportunidades para formação de cadastro reserva
Rede de supermercados abre 125 vagas de emprego para Rio e Niterói
Oportunidades contemplam diferentes áreas da operação e inscrições devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais da rede