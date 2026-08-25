Para participar, é necessário estar cursando ensino técnico - Divulgação / Vale

Para participar, é necessário estar cursando ensino técnicoDivulgação / Vale

Publicado 25/08/2026 15:30

Rio - A mineradora Vale abriu 10 vagas para o Programa de Estágio Técnico 2026. Com previsão de início dos selecionados a partir de novembro, as oportunidades se destinam a estudantes de Itaguaí e Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio de Janeiro.

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Entre os cursos elegíveis estão Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Soldagem, Mecatrônica, Metalurgia, Manutenção Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Mineração, Meio Ambiente, Logística, Transporte Ferroviário, Portos, Segurança do Trabalho, Redes de Computadores, Automação e TI Industrial, entre outros.

Para participar, é necessário estar cursando no mínimo o sexto mês do ensino técnico, além de ter 18 anos ou mais e disponibilidade para atuar por pelo menos um ano e residir em uma localidade onde a Vale mantém operações. A data de formação técnica deve ser até junho de 2028.

Selecionados receberão bolsa de R$ 1.400, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou transporte no local de atuação, entre outros.

As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna