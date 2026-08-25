Para participar, é necessário estar cursando ensino técnicoDivulgação / Vale
Empresa de mineração abre 10 vagas para estágio técnico na Costa Verde
Selecionados receberão bolsa de R$ 1.400; inscrições seguem até 10 de setembro e devem ser feitas on-line
Empresa de mineração abre 10 vagas para estágio técnico na Costa Verde
Selecionados receberão bolsa de R$ 1.400; inscrições seguem até 10 de setembro e devem ser feitas on-line
Rio começa semana com mais de 4 mil oportunidades de empregos e estágios
Vagas são para diferentes áreas, municípios e abrangem PCDs
Siderúrgica abre 19 vagas de estágio no Rio de Janeiro
Oportunidades são voltadas para estudantes do ensino superior com formatura prevista entre março de 2028 e dezembro de 2029
Empresa de assistência médica abre 14 vagas para Jovem Aprendiz no Rio
Oportunidades são destinadas a candidatos de 18 a 22 anos; inscrições vão até 11 de setembro e devem ser feitas on-line
Programa de Estágio abre mais de 70 vagas para níveis técnico e superior
Oportunidades têm duração de seis meses a dois anos e incluem benefícios; início está previsto para fevereiro de 2027
Trabalha Rio cadastra currículos em cinco bairros nesta semana
Programa será realizado entre segunda e quinta-feira