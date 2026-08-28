Senac RJ abriu 78 vagas para contratação de instrutores - Divulgação

Senac RJ abriu 78 vagas para contratação de instrutoresDivulgação

Publicado 28/08/2026 05:00

Rio - O Senac RJ abriu 78 vagas para contratação de instrutores em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Interessados em lecionar em cursos técnicos devem se inscrever até este domingo (30) pela internet.

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Além da capital do Rio de Janeiro, as vagas são para atuação em unidades do Senac em cidades como Niterói, Resende, Campos, Macaé, Barra do Piraí, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua, Nova Friburgo, Teresópolis, Volta Redonda e Cabo Frio.

Fazem parte das oportunidades os cursos de massoterapia, controle financeiro, recursos humanos e departamento pessoal, estética, técnico em enfermagem, guia de turismo, marketing e vendas, ogística e comércio exterior, segurança do trabalho, óptica, prótese dentária, tributário e fiscal, estoque e armazenagem, podologia e gestão de pessoas.

Os interessados devem se inscrever pelo link

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão Marlucio Luna

