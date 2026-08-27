Pequenas empresas devem acompanhar possíveis impactos na formação de preços, fluxo de caixa e planejamentoAgência Sebrae de Notícias

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Felipe Scofield
O Sebrae começou o Up Digital Tributação, curso gratuito com aulas e mentorias voltadas à aplicação das novas regras da Reforma Tributária nos negócios. A mudança entrou em fase de implementação neste ano e deve alterar a rotina de micro e pequenas empresas.
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Entre os principais pontos da reforma está a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que vão substituir gradualmente tributos atuais sobre o consumo. A emissão de documentos fiscais também passará por mudanças durante a transição.

As alterações não devem ficar restritas à área tributária. Segundo o Sebrae, os empresários também precisarão acompanhar possíveis impactos em áreas como formação de preços, fluxo de caixa, planejamento e competitividade.

O curso é formado por três encontros ao vivo com especialistas e duas mentorias individuais. A proposta é apresentar as mudanças do sistema tributário e discutir como elas podem afetar a realidade de cada empresa.

Há 3 mil vagas para grupos que começam em 8 de setembro. Segundo o Sebrae, novas edições serão realizadas regularmente.

A formação exige cerca de 12 horas de dedicação, distribuídas ao longo de aproximadamente duas semanas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site oficial do Up Digital Tributação.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna