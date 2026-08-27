Pequenas empresas devem acompanhar possíveis impactos na formação de preços, fluxo de caixa e planejamento - Agência Sebrae de Notícias

Pequenas empresas devem acompanhar possíveis impactos na formação de preços, fluxo de caixa e planejamentoAgência Sebrae de Notícias

Publicado 27/08/2026 17:02

O Sebrae começou o Up Digital Tributação, curso gratuito com aulas e mentorias voltadas à aplicação das novas regras da Reforma Tributária nos negócios. A mudança entrou em fase de implementação neste ano e deve alterar a rotina de micro e pequenas empresas.