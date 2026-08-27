Trainee da Stone tem duração de até 18 meses nas áreas de Negócios, Operações e Produto - Divulgação/Stone

Trainee da Stone tem duração de até 18 meses nas áreas de Negócios, Operações e ProdutoDivulgação/Stone

Publicado 27/08/2026 06:00

O Banco Stone recebe inscrições para o 20° programa de trainee até o dia 3 de setembro. Elas podem ser feitas pelo site oficial do Recruta Stone . O período de trabalho tem duração de até 18 meses. As áreas de atuação são para os setores de Negócios, Operações e Produto.

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As vagas se destinam a pessoas de todo o Brasil que possuam ensino superior completo (ou cursando) com formação entre 2023 e 2026, e que tenham disponibilidade de mudança para um de nossos principais polos de atuação da instituição financeira - Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis - a partir de janeiro de 2027.



O processo seletivo inclui as etapas de inscrições, testes, um questionário da vida, dinâmicas, cases individuais e um painel final com lideranças. Os candidatos são avaliados pela capacidade de aprendizagem rápida, comunicação eficiente, adaptabilidade e resolução de problemas.

O salário é de R$ 8.500 e incluem os benefícios de bonificação por performance, vale-refeição e alimentação, vale transporte ou auxílio home-office, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, licença maternidade estendida, auxílio creche e Wellhub/Total Pass.

Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna